г. Атырау, ТРК Атырау, пр. Сатпаева, 17 А
+7 (778) 492-83-43

Билеты от 1500 ₸
Кинотеатр Kinoplexx Атырау был открыт в ноябре 2016 года. Это современный мультиплекс, объединяющий в себе два комфортабельных кинозала с общей вместимостью 270 посадочных мест. 

Все кинозалы оснащены современным кинопроекционным оборудованием для демонстрации фильмов в форматах 3D и 2D, а также новейшей звуковой системой. Благодаря этому картинка становится ярче и насыщенней, а звук - глубоким и громким. Комфортабельные кресла позволяют зрителю расслабиться во время сеанса и хорошо провести время в кругу близких и друзей.

Qaitadan
Сегодня 1 сеанс
13:30 от 1500 ₸ ...
Агент & Irbis
Сегодня 1 сеанс
16:10 от 1500 ₸ ...
Аменгер
Сегодня 6 сеансов
17:10 от 1500 ₸ 17:50 от 1500 ₸ 19:10 от 1500 ₸ 20:00 от 1500 ₸ ...
Джунглилау
Сегодня 3 сеанса
14:30 от 1500 ₸ 22:10 от 1500 ₸ 23:50 от 1500 ₸ ...
Супер-вторник

Каждый вторник цены на билеты снижены: билет для детей стоит 400 тенге, студенческий билет стоит 600 тенге, взрослый - 800 тенге.

Детям Студентам
Qaitadan
Qaitadan драма 2025, Казахстан
2D, KK
13:30 от 1500 ₸
Агент & Irbis
Агент & Irbis комедия, боевик 2025, Казахстан
2D, RU
16:10 от 1500 ₸
Аменгер
Аменгер драма 2025, Кыргызстан
2D, KK
17:10 от 1500 ₸ 17:50 от 1500 ₸ 19:10 от 1500 ₸ 20:00 от 1500 ₸ 21:20 от 1500 ₸ 23:30 от 1500 ₸
