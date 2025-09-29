Кинотеатр Kinoplexx Атырау был открыт в ноябре 2016 года. Это современный мультиплекс, объединяющий в себе два комфортабельных кинозала с общей вместимостью 270 посадочных мест.
Все кинозалы оснащены современным кинопроекционным оборудованием для демонстрации фильмов в форматах 3D и 2D, а также новейшей звуковой системой. Благодаря этому картинка становится ярче и насыщенней, а звук - глубоким и громким. Комфортабельные кресла позволяют зрителю расслабиться во время сеанса и хорошо провести время в кругу близких и друзей.