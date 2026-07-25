Подсчитала, сколько нужно времени, чтобы посмотреть все серии аниме «Ван-Пис»: есть лишь один способ сэкономить 2 месяца жизни

«Ван Пис» уже давно стал легендой аниме, но многих новичков отпугивает один простой факт — количество серий. Пока одни мечтают познакомиться с приключениями Луффи, другие откладывают просмотр, опасаясь, что на него уйдет целая вечность. И, как оказалось, эти опасения не так уж далеки от истины.

Почти три недели непрерывного просмотра

На сегодняшний день аниме насчитывает уже 1170 эпизодов, и новые серии продолжают выходить. Если взять среднюю продолжительность одной серии — около 23 минут, то на просмотр только основного сериала потребуется примерно 448 часов, или почти 19 суток без единого перерыва.

Если же добавить все 15 полнометражных фильмов, общее время увеличится до 470 часов — это почти 20 дней непрерывного просмотра. А если смотреть по восемь часов ежедневно, догнать текущий сюжет получится примерно за два месяца.

Есть способ значительно сократить время

Для тех, кто не готов тратить сотни часов, фанаты придумали альтернативу — проект One Pace. Его авторы убрали затянутые сцены, повторы, длинные флешбэки и другие моменты, которые замедляют повествование.

По оценкам создателей проекта, такой вариант позволяет сэкономить от 150 до 200 часов просмотра, при этом сохранив основную историю практически без изменений. Именно поэтому многие поклонники советуют новичкам знакомиться с «Ван Пис» именно через One Pace.

Или начать с сериала Netflix

Если же хочется просто понять, почему о «Ван Пис» столько говорят, можно начать с игровой адаптации Netflix. Сейчас она состоит всего из 16 серий, а общая продолжительность обоих сезонов составляет около 15 с половиной часов.

Конечно, сериал не заменяет оригинальное аниме и заметно сокращает некоторые сюжетные линии. Но для знакомства с миром Пиратов Соломенной Шляпы это один из самых простых и доступных вариантов, после которого уже легче решить, готовы ли вы отправиться в большое путешествие длиной более тысячи эпизодов.

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