Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Подсчитала, сколько нужно времени, чтобы посмотреть все серии аниме «Ван-Пис»: есть лишь один способ сэкономить 2 месяца жизни

Подсчитала, сколько нужно времени, чтобы посмотреть все серии аниме «Ван-Пис»: есть лишь один способ сэкономить 2 месяца жизни

25 июля 2026 09:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Ван Пис»

Сразу нашла лайфхак, как управиться быстрее.

«Ван Пис» уже давно стал легендой аниме, но многих новичков отпугивает один простой факт — количество серий. Пока одни мечтают познакомиться с приключениями Луффи, другие откладывают просмотр, опасаясь, что на него уйдет целая вечность. И, как оказалось, эти опасения не так уж далеки от истины.

Почти три недели непрерывного просмотра

На сегодняшний день аниме насчитывает уже 1170 эпизодов, и новые серии продолжают выходить. Если взять среднюю продолжительность одной серии — около 23 минут, то на просмотр только основного сериала потребуется примерно 448 часов, или почти 19 суток без единого перерыва.

Если же добавить все 15 полнометражных фильмов, общее время увеличится до 470 часов — это почти 20 дней непрерывного просмотра. А если смотреть по восемь часов ежедневно, догнать текущий сюжет получится примерно за два месяца.

Есть способ значительно сократить время

Для тех, кто не готов тратить сотни часов, фанаты придумали альтернативу — проект One Pace. Его авторы убрали затянутые сцены, повторы, длинные флешбэки и другие моменты, которые замедляют повествование.

По оценкам создателей проекта, такой вариант позволяет сэкономить от 150 до 200 часов просмотра, при этом сохранив основную историю практически без изменений. Именно поэтому многие поклонники советуют новичкам знакомиться с «Ван Пис» именно через One Pace.

Или начать с сериала Netflix

Кадр из сериала «Ван Пис»

Если же хочется просто понять, почему о «Ван Пис» столько говорят, можно начать с игровой адаптации Netflix. Сейчас она состоит всего из 16 серий, а общая продолжительность обоих сезонов составляет около 15 с половиной часов.

Конечно, сериал не заменяет оригинальное аниме и заметно сокращает некоторые сюжетные линии. Но для знакомства с миром Пиратов Соломенной Шляпы это один из самых простых и доступных вариантов, после которого уже легче решить, готовы ли вы отправиться в большое путешествие длиной более тысячи эпизодов.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.

Фото: Кадр из сериала «Ван Пис»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
5 комментариев
За 1 минуту отмываю блендер, даже не прикасаясь к лезвиям: самый безопасный способ без порезов  За 1 минуту отмываю блендер, даже не прикасаясь к лезвиям: самый безопасный способ без порезов Читать дальше 26 июля 2026
3 самых жёстких сериала от Okko: рейтинг 18+ — держите детей подальше от экранов 3 самых жёстких сериала от Okko: рейтинг 18+ — держите детей подальше от экранов Читать дальше 26 июля 2026
Соскучились по «Твин Пиксу»? Нашла сериал-копию с рейтингом 8,0 — осталось понять, кто убил Нолу, а не Лору Соскучились по «Твин Пиксу»? Нашла сериал-копию с рейтингом 8,0 — осталось понять, кто убил Нолу, а не Лору Читать дальше 26 июля 2026
Amazon готовит конкурента «Игре престолов»: почему сериал по книгам Лорен Робертс уже называют главным фэнтези ближайших лет Amazon готовит конкурента «Игре престолов»: почему сериал по книгам Лорен Робертс уже называют главным фэнтези ближайших лет Читать дальше 26 июля 2026
Не только «Битва бастардов»: 3 грандиозных сражения из «Игры престолов» и «Дома дракона», которые нельзя пропустить Не только «Битва бастардов»: 3 грандиозных сражения из «Игры престолов» и «Дома дракона», которые нельзя пропустить Читать дальше 26 июля 2026
В этих 4 сериалах за отношения героев переживала больше, чем за свои: «Великолепный век» еще не самый драматичный В этих 4 сериалах за отношения героев переживала больше, чем за свои: «Великолепный век» еще не самый драматичный Читать дальше 26 июля 2026
У турков есть свой «Первый отдел» длиной в 3 сезона и 190 часов: рейтинг у этого сериала зашкаливает — 8,8 на КП У турков есть свой «Первый отдел» длиной в 3 сезона и 190 часов: рейтинг у этого сериала зашкаливает — 8,8 на КП Читать дальше 26 июля 2026
Думаете, знаете «Во все тяжкие» наизусть? Попробуйте набрать хотя бы 3 из 5 в этом сложном тесте Думаете, знаете «Во все тяжкие» наизусть? Попробуйте набрать хотя бы 3 из 5 в этом сложном тесте Читать дальше 25 июля 2026
Этот шпионский сериал от Apple TV+ одобрил даже глава британской разведки: Джеймс Бонд и рядом не стоял Этот шпионский сериал от Apple TV+ одобрил даже глава британской разведки: Джеймс Бонд и рядом не стоял Читать дальше 25 июля 2026
А тот ли это Таргариен? Тест для истинных фанатов Вестероса — отличите «Игру престолов» от «Дома дракона» по кадру А тот ли это Таргариен? Тест для истинных фанатов Вестероса — отличите «Игру престолов» от «Дома дракона» по кадру Читать дальше 25 июля 2026
Наконец-то в шляпе и с посохом: в 3 сезоне «Колец власти» Гэндальфа ждут серьезные изменения — первое фото Наконец-то в шляпе и с посохом: в 3 сезоне «Колец власти» Гэндальфа ждут серьезные изменения — первое фото Читать дальше 25 июля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше