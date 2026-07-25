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Киноафиша Статьи Этот шпионский сериал от Apple TV+ одобрил даже глава британской разведки: Джеймс Бонд и рядом не стоял

Этот шпионский сериал от Apple TV+ одобрил даже глава британской разведки: Джеймс Бонд и рядом не стоял

25 июля 2026 10:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Медленные лошади»

Одобрение такого эксперта — высшая оценка.

Когда речь заходит о шпионах, большинство сразу вспоминает Джеймса Бонда или Итана Ханта. Но глава британской службы внутренней разведки MI5 неожиданно выбрал совсем другой проект. Его фаворитом оказался сериал Apple TV+, который многие критики уже называют одним из лучших представителей жанра.

Руководитель MI5 выбрал «Медленных лошадей»

Генеральный директор британской службы безопасности MI5 сэр Кен Маккаллум признался, что его любимым шпионским сериалом стали «Медленные лошади».

По его словам, реальные сотрудники спецслужб гораздо ближе к героям этого проекта, чем к образу суперагентов из фильмов о Джеймсе Бонде. Маккаллум также отметил, что MI5 и MI6 прекрасно сотрудничают между собой — никакого соперничества нет.

Почему сериал считают одним из лучших

«Медленные лошади» сняты по романам писателя Мика Херрона. История рассказывает о подразделении, куда отправляют сотрудников MI5, допустивших серьезные ошибки или оказавшихся неугодными руководству.

Во главе этой необычной команды стоит Джексон Лэмб в исполнении Гари Олдмана. Несмотря на небрежный внешний вид и своеобразные методы работы, именно его подчиненные раз за разом предотвращают опасные угрозы национальной безопасности.

Во многом именно сочетание британского юмора, напряженного сюжета и максимально приземленного взгляда на работу разведчиков сделало сериал одним из самых высоко оцененных проектов Apple TV+.

Уже этой осенью выйдет новый сезон

Кадр из сериала «Медленные лошади»

Поклонникам долго ждать продолжения не придется. Осенью на Apple TV+ состоится премьера шестого сезона.

По сюжету сотрудники подразделения сами окажутся в бегах, а противостоять им будет новый глава MI5 Диана Тавернер. Основой для продолжения стали романы «Joe Country» и «Slough House» Мика Херрона.

Похоже, именно благодаря реалистичному взгляду на работу спецслужб, харизматичным персонажам и отсутствию голливудского пафоса «Медленные лошади» смогли заслужить признание не только зрителей и критиков, но и человека, который лучше многих знает, как на самом деле устроена разведка.

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Фото: Кадр из сериала «Медленные лошади»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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