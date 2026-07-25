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Наконец-то в шляпе и с посохом: в 3 сезоне «Колец власти» Гэндальфа ждут серьезные изменения — первое фото

25 июля 2026 07:30 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Создатели уже показали, как изменился любимый персонаж.

Поклонники «Властелина колец» наконец дождались того момента, которого ждали два сезона. Создатели «Колец власти» официально показали, как будет выглядеть Гэндальф в новых эпизодах. Более того, авторы сериала рассказали, что знаменитый волшебник изменится не только внешне, но и внутренне.

Гэндальф предстанет в знакомом образе

В финале второго сезона Незнакомец окончательно понял, что именно он является Гэндальфом. Однако только в третьем сезоне зрители увидят того самого Серого волшебника, которого знают по фильмам Питера Джексона.

На первом официальном кадре Гэндальф появляется с длинной седой бородой, посохом и узнаваемой серой остроконечной шляпой — образом, который давно стал культовым для поклонников Толкина.

Актер признался, что давно ждал этого момента

Исполнитель роли Гэндальфа Дэниел Вейман рассказал, что шоураннеры заранее сообщили ему о новом этапе развития героя. По словам актера, именно этого он ждал с самого начала работы над сериалом.

Теперь зрители увидят не растерянного Незнакомца, а мудрого волшебника с фирменным чувством юмора, добротой и тем самым озорным блеском в глазах, который сделал персонажа одним из самых любимых в истории фэнтези.

Вейман также признался, что впервые надеть знаменитую шляпу Гэндальфа было для него невероятно эмоциональным моментом.

Что ждет героя в новых сериях

Однако новый образ — далеко не единственное изменение. Создатели обещают, что в третьем сезоне Гэндальф пройдет важный путь становления. Он научится управлять своей силой и поймет истинное предназначение волшебников — вдохновлять людей и другие народы Средиземья объединяться перед лицом надвигающейся тьмы.

Тем временем сюжет перенесется на несколько лет вперед. Саурон начнет создавать Единое Кольцо, а эльфы и жители Нуменора будут готовиться к большой войне, которая определит судьбу всего Средиземья.

Помимо Дэниела Веймана, к своим ролям вернутся Морфидд Кларк, Чарли Викерс, Роберт Арамайо, Ллойд Оуэн и другие актеры, а к касту присоединятся несколько новых звезд, включая Джейми Кэмпбелла Бауэра.

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Фото: Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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