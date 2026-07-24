«Чертовски хороший»: Стивен Кинг похвалил так только один российский сериал — 1,5 млн долларов от Netflix и 100% на RT говорят сами за себя

Стивен Кинг редко комментирует зарубежные сериалы. Его внимание обычно приковано к голливудским проектам или экранизациям собственных книг.

Но однажды он сделал исключение для российского сериала. Причём впечатление оказалось настолько сильным, что писатель не постеснялся высказаться публично.

Речь идёт о проекте «Эпидемия», который вышел несколько лет назад и собрал аудиторию не только в России.

Сюжет сериала

Москва оказывается в эпицентре неизвестной инфекции. Болезнь развивается стремительно: сначала надрывный кашель, затем странное изменение цвета глаз, а через несколько дней — летальный исход. Вакцины нет, и город начинает разрушаться на глазах.

Официальные сводки занижают реальные цифры, постепенно исчезают свет, связь и интернет, а деньги перестают что-либо значить. На улицах бесчинствуют мародёры, военные патрули блокируют кварталы и без колебаний уничтожают заражённых.

Сергей решает во что бы то ни стало вывезти своих близких из мегаполиса. В его группе — бывшая жена Ирина с их общим сыном Антоном, нынешняя спутница Анна с её сыном Мишей, у которого диагностирован аутизм, а также пожилой отец Борис Михайлович.

По пути к ним присоединяются соседи: бизнесмен Леонид, его беременная жена Марина и их дочь Полина, которая только вернулась из клиники после курса лечения от зависимости. Все они — случайные попутчики, связанные необходимостью выжить.

Стивен Кинг о сериале

Ещё до того, как коронавирус стал реальностью для всего мира, российские кинематографисты выпустили проект, который привлёк внимание далеко за пределами страны. Научно-фантастическая драма сначала вышла в российский прокат, а затем её приобрела платформа Netflix — сумма сделки составила полтора миллиона долларов, что для отечественного сериала на тот момент было рекордом.

Именно тогда об «Эпидемии» узнали за рубежом. На Rotten Tomatoes проект собрал редкие 100% — оценка критиков оказалась максимальной.

Отмечали всё: сценарий, режиссуру, игру актёров, атмосферу. А среди тех, кто высказался публично, был и Стивен Кинг

«Это чертовски хороший сериал на Netflix. Вот четыре основных момента, которые нужно знать: там эпидемия, много снега и холода (Россия, как же), все пьют водку и, спойлер, ребенок — настоящая заноза в заднице», — с юмором отметил автор.

Второй сезон «Эпидемии» был принят зрителями уже чуть хуже. Но до сих пор суммарная оценка проекта на «Кинопоиске» довольно высокая — 7,8.

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