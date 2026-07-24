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Из десятков проектов ИИ выбрал самый лучший фэнтези-сериал: это не «Игра престолов» — и с выбором не согласятся многие

24 июля 2026 20:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Выбор «машины» удивит зрителей.

Споры о лучшем фэнтези-сериале не утихают уже много лет. Одни готовы снова и снова пересматривать «Игру престолов», другие выбирают «Ведьмака» или «Дом дракона». Мы решили задать этот вопрос искусственному интеллекту и попросили назвать всего один сериал, который можно считать главным представителем жанра. После сравнения десятков проектов ответ оказался довольно уверенным.

Победителем стал «Властелин колец: Кольца власти»

По мнению искусственного интеллекта, именно сериал «Властелин колец: Кольца власти» сегодня лучше всего передает дух классического эпического фэнтези.

ИИ отметил сразу несколько причин. Прежде всего — масштаб созданного мира. Создатели вновь возвращают зрителей в Средиземье, показывая Вторую эпоху, падение великих королевств, появление Саурона и создание Колец власти. Кроме того, сериал впечатляет декорациями, визуальными эффектами и вниманием к деталям, благодаря чему мир кажется по-настоящему живым.

Почему не «Игра престолов»?

Искусственный интеллект объяснил, что оценивал сериалы именно как фэнтези, а не как политические драмы.

«Игра престолов» остается одним из величайших сериалов в истории телевидения, однако в ней гораздо больше внимания уделяется борьбе за власть, интригам и человеческим конфликтам. Магия и мифические существа долгое время остаются лишь фоном.

«Кольца власти», напротив, с первых эпизодов погружают зрителя в мир древних легенд, эльфов, гномов, волшебства и великих приключений. Именно поэтому ИИ поставил этот сериал на первое место.

Какие проекты вошли в число лучших

Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

При этом искусственный интеллект подчеркнул, что выбор нельзя назвать однозначным. В число сильнейших представителей жанра он также включил «Игру престолов», «Дом дракона», «Аркейн», «Тень и кость» и «Ведьмака».

Каждый из этих проектов выделяется по-своему: один — масштабной историей, другой — выдающейся анимацией, третий — необычной мифологией или яркими персонажами.

В итоге искусственный интеллект пришел к выводу, что если говорить именно о классическом эпическом фэнтези с огромным миром, древними легендами и ощущением большого приключения, то «Властелин колец: Кольца власти» сегодня выглядит самым сильным выбором.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.

Фото: Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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