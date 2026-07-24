Джонни Депп вернулся в Голливуд спустя 4 года— и сразу с «ужасной» ролью: и нет, он не снова Джек Воробей

Джонни Депп возвращается на экраны после очень долгого перерыва. Но на этот раз актер не Джек Воробей. В предстоящей премьере актёр появится в совершенно новом амплуа, и проект «Эбенезер: Рождественская история» уже называют одной из самых ожидаемых картин года.

«Эбенезер: Рождественская история»

В Сети на днях появился трейлер новой экранизации повести Чарльза Диккенса с Джонни Деппом в главной роли.

Режиссёр Тай Уэст, известный по хоррорам «Пэрл» и «Максин XXX», не стал снимать традиционную рождественскую драму. Он превратил историю в мрачную сказку с элементами ужасов.

Судя по трейлеру, Скрудж в исполнении Деппа сталкивается с призраками, которые заставляют его пересмотреть прошлое. Но даже под их давлением он продолжает демонстрировать раздражение, ворчать и портить праздник окружающим.

«Приятно вернуться», — произносит в финале ролика Скрудж.

Джонни Депп в фильме

Для Джонни Деппа лента станет первой крупной голливудской премьерой после резонансного судебного процесса 2022 года. После этого актёр снимался в основном в европейских картинах, среди которых «Жанна Дюбарри», а также успел выступить в качестве режиссёра в проекте «Моди: Три дня на крыльях безумия».

Компанию Деппу по «Эбенезеру» составили Иэн Маккеллен и Руперт Гринт. Премьера назначена на 13 ноября.

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