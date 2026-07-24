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Где и как снимали российский хит «История его служанки»: зрители и не отличат, где реальные декорации, а где виртуальные

24 июля 2026 21:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «История его служанки»

Создатели постарались воссоздать ту атмосферу.

Роскошные особняки, шумные балы и улицы Москвы XIX века выглядят настолько убедительно, что сложно поверить: значительная часть этого мира существует только благодаря современным технологиям. Создатели сериала «История его служанки» рассказали, как им удалось совместить реальные декорации, антиквариат и виртуальные съемки, чтобы создать настоящую историческую сказку.

Историю решили не делать документальной

Авторы сразу отказались от идеи воссоздавать XIX век с максимальной исторической точностью. Вместо этого они создали красивую романтическую вселенную, вдохновленную классическими костюмными драмами.

В центре сюжета — дворянка Анна Аверина, которая вынуждена стать служанкой графа Николая Шереметьева, чтобы вернуть семейное имение. Главные роли исполнили Матвей Лыков и Милана Бру, а компанию им составили Екатерина Гусева, Виктор Васильев, Ольга Ломоносова, Алёна Хмельницкая и другие известные актеры.

Старую Москву создали с помощью огромного LED-экрана

Кадр из сериала «История его служанки»

Одной из главных особенностей проекта стали виртуальные съемки на кинозаводе «Москино», передает «АиФ». В павильоне установили LED-экран длиной около сорока метров, на который выводились улицы старой Москвы, усадьбы, парки и роскошные залы.

Благодаря специальной системе отслеживания движения камеры изображение менялось в режиме реального времени. Поэтому актеры работали не перед привычным зеленым фоном, а сразу видели окружающий их мир, что помогало легче вживаться в роли.

Даже часть гостей на балах оказалась виртуальной. Для сериала создали сотни цифровых персонажей, движения которых сначала записали с настоящих актеров.

Настоящие дворцы все же построили

Несмотря на использование современных технологий, без реальных декораций не обошлось. Для съемок возвели интерьеры двух дворянских усадеб — с гостиными, кабинетами и спальнями, полностью оформленными в духе эпохи.

Мебель для проекта искали на антикварных площадках, покупали за границей и тщательно реставрировали. Для одной из усадеб даже приобрели настоящий белый рояль, а портреты родителей графа создали при помощи нейросети, использовав внешность исполнителя главной роли Матвея Лыкова.

Именно сочетание настоящих декораций и современных технологий позволило создателям добиться впечатляющего результата. Поэтому при просмотре «Истории его служанки» сложно догадаться, где заканчиваются реальные интерьеры и начинается виртуальная Москва XIX века.

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Фото: Кадр из сериала «История его служанки»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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