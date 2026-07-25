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Всё ещё бегут мурашки от «Обсессии»? Вот 3 сериала в том же духе, после которых на улице придётся постоянно оглядываться

25 июля 2026 07:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Обсессия»

Они посвящены преследованиям и нездоровой привязанности.

Нашумевшая «Обсессия» вызвала интерес к проектам с очень напряжённой атмосферой. Психологические триллеры, жуткие моменты, сложные персонажи, неочевидные сюжеты не дают отвлечься и держат в тонусе до финала. В Collider подобрали три проекта, которые тоже посвящены опасной одержимости, преследованию и токсичных отношениях.

«Оленёнок»

Сериал основан на спектакле Ричарда Гэдда и вдохновлён его реальным опытом. Главный герой угощает чаем женщину по имени Марта. После этого она начинает его преследовать.

То, что поначалу выглядит как история о сталкере, постепенно перерастает в драму о травме, чувстве вины и пережитой агрессии.

С «Обсессией» сериал объединяет интерес к теме опасной привязанности. Правда, сверхъестественного в сюжете нет.

Кадр из сериала «Оленёнок»

«Убивая Еву»

Сериал строится вокруг двух главных героинь. Ева Поластри — сотрудница британской разведки, которая выслеживает наёмную убийцу по имени Вилланель.

Их противостояние разворачивается на фоне перемещений по Европе и со временем перерастает во взаимную странную и жуткую одержимость.

В Collider отметили, что шоу удачно соединяет элементы шпионского триллера, чёрной комедии и психологической драмы.

Кадр из сериала «Убивая Еву»

«Ты»

Главный герой — Джо Голдберг. Он влюбляется в разных женщин и начинает следить за ними, устраняя всё, что мешает его представлению об идеальных отношениях.

История показана с точки зрения самого преследователя. Сериал демонстрирует, как он оправдывает свои действия — контроль, слежку и убийства — заботой и любовью, хотя фактически является настоящим маньяком.

Кадр из сериала «Ты»
Фото: Кадры из фильма «Обсессия» (2025), сериалов «Ты», «Убивая Еву», «Оленёнок»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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