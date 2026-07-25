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Киноафиша Статьи А тот ли это Таргариен? Тест для истинных фанатов Вестероса — отличите «Игру престолов» от «Дома дракона» по кадру

А тот ли это Таргариен? Тест для истинных фанатов Вестероса — отличите «Игру престолов» от «Дома дракона» по кадру

25 июля 2026 08:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Игра престолов»

Некоторые сцены могут запутать.

«Игра престолов» и «Дом дракона» — два сериала, действие которых происходит в одном мире, но в разные эпохи. Общая география, похожие династии, узнаваемый визуальный стиль — всё это создаёт сходство. Те же замки, те же драконы, те же интриги — легко перепутать, даже если вы смотрели оба сериала не по одному разу.

Однако внимательные зрители заметят разницу: в кадре, костюмах, освещении. Мы подготовили тест, в котором нужно определить, к какому шоу относится конкретная сцена. Проверьте свою память на знание Вестероса и его семей.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал угадать советские фильмы по цитатам о работе.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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