Рейтинг «Одиссеи» Нолана на Rotten Tomatoes — 94%, но зрители не верят: вокруг фильма разгорелся крупный скандал

Новый фильм Кристофера Нолана продолжает собирать внушительную кассу и получать восторженные оценки критиков. Однако теперь вокруг «Одиссеи» разгорелся неожиданный скандал. Некоторые зрители уверены, что популярный агрегатор Rotten Tomatoes якобы скрывает негативные отзывы о картине.

Пользователи заметили исчезновение низких оценок

Поводом для обсуждения стали сообщения зрителей, которые утверждают, что их отрицательные рецензии либо исчезли после публикации, либо надолго зависли на модерации.

Один из пользователей рассказал, что поставил фильму 7,5 балла из 10, но спустя несколько часов его отзыв исчез. Другой зритель пожаловался, что рецензия с оценкой 1,5 звезды уже несколько дней не проходит проверку, хотя раньше все его публикации появлялись без задержек.

Именно после этих сообщений в сети появились предположения, что сервис якобы может ограничивать публикацию низких оценок, чтобы сохранить высокий рейтинг фильма.

Rotten Tomatoes пока не ответил

На момент обсуждения на странице «Одиссеи» действительно было очень мало отрицательных пользовательских отзывов, а рейтинг составил 94%. Однако представители Rotten Tomatoes пока никак не прокомментировали обвинения в цензуре.

Поэтому говорить о том, что сервис намеренно удаляет негативные оценки, оснований пока нет. Не исключено, что задержки связаны с обычной модерацией или внутренними алгоритмами проверки отзывов.

Фильм остается одним из главных хитов года

Несмотря на разгоревшиеся споры, «Одиссея» уверенно стартовала в мировом прокате. За первые выходные фильм собрал более 264 миллионов долларов, а критики высоко оценили масштаб постановки, визуальную составляющую и новую интерпретацию знаменитой поэмы Гомера.

Похоже, обсуждение фильма продолжится еще долго. Теперь зрители спорят не только о самой «Одиссее», но и о том, насколько объективно крупнейшие киноагрегаторы отражают мнение аудитории.

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