Киноафиша Фильмы Не оставляй, мама! Расписание сеансов Не оставляй, мама!, 2026 в Астане

Расписание сеансов Не оставляй, мама!, 2026 в Астане

Arman Asia Park (Астана) г. Астана, левый берег, ТРЦ «Asia Park»
2D, KZ
13:40 от 2200 ₸ 15:45 от 2800 ₸ 19:40 от 3000 ₸ 22:45 от 3000 ₸
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, KZ
13:00 от 2400 ₸ 19:20 от 4000 ₸ 22:10 от 4000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, KZ
11:05 от 2000 ₸ 13:00 от 2400 ₸ 14:20 от 3000 ₸ 16:45 от 3000 ₸ 19:10 от 3800 ₸ 22:00 от 3800 ₸ 23:40 от 3500 ₸
Kinopark 6 Keruencity г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын
2D, KK
16:00 от 3000 ₸ 18:10 от 3000 ₸ 20:20 от 3400 ₸ 22:30 от 3400 ₸
2D, KZ
12:50 от 2600 ₸ 15:00 от 3000 ₸ 17:10 от 3000 ₸ 19:20 от 3400 ₸ 21:30 от 3400 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2D, KK
15:30 от 3000 ₸ 17:40 от 3000 ₸ 19:50 от 3400 ₸ 22:00 от 3400 ₸
2D, KZ
12:20 от 2600 ₸ 14:30 от 3000 ₸ 16:40 от 3000 ₸ 18:50 от 3400 ₸ 21:00 от 3400 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24
2D, KK
16:00 от 3000 ₸
2D, KZ
12:40 от 2600 ₸ 15:00 от 3000 ₸
Арман 3D г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
2D
13:40 от 2200 ₸ 15:45 от 2800 ₸ 19:40 от 3000 ₸ 22:45 от 3000 ₸
