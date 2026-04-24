«Чародеи 2» могли стать российскими «Мстителями» — сюжет уже был готов: вот что известно о продолжении, которое так и не вышло

24 апреля 2026 14:00
Денег на съемки не оказалось.

Новогодняя музыкальная комедия «Чародеи» появилась на экранах более 40 лет назад и с тех пор стала неизменным атрибутом праздничного телеэфира. Авторами сценария выступили братья Стругацкие, однако из их повести «Понедельник начинается в субботу» были заимствованы только отдельные мотивы.

По этой причине некоторые поклонники творчества писателей отнеслись к фильму с неодобрением. При этом значительная часть зрителей была от ленты в полном восторге.

У картины могло быть продолжение. Спустя десять лет после выхода «Чародеев» режиссёр Константин Бромберг и Борис Стругацкий прорабатывали дальнейшую сюжетную линию.

По их замыслу, в центре истории оказывались преступники, стремившиеся завладеть волшебной палочкой в корыстных целях. В 1990-е такой сюжет выглядел весьма актуально.

Честные сотрудники института, напротив, пытались любыми средствами защитить артефакт от бандитов. В результате руководство НУИНУ принимало решение перевести организацию в параллельное измерение. Но Алёне Пуховой пришлось возвращаться — в реальном мире её ожидали дочь и муж.

Воплотить эту идею в духе современных блокбастеров (чем-то напоминает даже фильмы Marvel!) Бромбергу и Стругацкому не довелось. Денег на съёмки «Чародеев-2» им просто не дали.

Светлана Левкина
