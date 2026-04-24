Скучали по Даниле Козловскому? Актер снова в главной роли – на этот раз в спортивной драме «Первая ракетка»

Онлайн-кинотеатр Wink сообщил о выходе спортивной драмы Евгения Корчагина «Первая ракетка». Премьера состоится 30 апреля. В главных ролях — Данила Козловский и Полина Гухман. Именно эта актриса станет новой Наташей Ростовой у Сарика Андреасяна в «Войне и мир».

О чем сюжет

Сюжет строится вокруг юной теннисистки Кати. Ей приходится уйти из профессионального спорта. Она выдает себя за новичка и на частных кортах Москвы играет против состоятельных любителей за деньги. Однажды за такой игрой наблюдает бывший профессионал Игорь Стрельников. Он давно ищет одаренного ученика и видит в Кате шанс вернуться в большой спорт.

Кто сыграл и мнение актеров

Актриса Светлана Иванова, исполнившая роль жены Стрельникова, пояснила, что фильм в первую очередь о людях и об играх между ними. По её словам, в спорте всё ясно: есть правила и оценки. В личных отношениях люди обычно не придерживаются правил, и именно это делает историю драматичной.

В картине также снялись Елизавета Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов, Валентина Малыгина, Валерий Степанов, Олег Чугунов и другие актёры. Производством проекта для линейки Wink Originals занималась киностудия «Блэк Бокс Продакшн». Фильм реализован при поддержке «НМГ Студии» и Института развития интернета.

Почему стоит посмотреть

Фильм ещё не вышел, но уже ясно: это история, которую стоит смотреть. Драма обещает показать теннис изнутри — страсти, борьбу за лидерство и сложные отношения между игроками и тренерами. Здесь высокие ставки и много интриг, и каждый матч может перевернуть судьбу.

Смотреть стоит ради накала эмоций и честного взгляда на цену успеха. Это яркая спортивная история о таланте, решимости и том, чего приходится добровольно лишаться, чтобы подняться выше.