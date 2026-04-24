Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Правду о происхождении Ланового не знали даже его фанаты: никакого отношения к дворянам не имел

Правду о происхождении Ланового не знали даже его фанаты: никакого отношения к дворянам не имел

24 апреля 2026 13:00
Кадр из фильма «Война и мир»

Аристократические манеры артист лишь искусно изображал.

Василий Лановой за годы работы в кино исполнил десятки ролей персонажей из высшего сословия. На экране он выглядел как настоящий аристократ с безупречными манерами.

Актер легко перевоплощался в представителя знатного рода или офицера. Его низкий, мягкий голос пользовался большой популярностью у зрительниц.

В театре ему преимущественно предлагали образы принцев, маркизов и императоров. На сцене он держался с большим достоинством, поэтому спектакли с его участием почти всегда собирали полные залы.

В кинематографе он запомнился по ролям графа Вронского в «Анне Карениной», дворянина Курагина в «Войне и мире», а также наследника богатого состояния Артура Грея в «Алых парусах».

Примечательно, что внешность, типичную для потомственного дворянина, и высокий уровень образованности Лановой приобрёл не с детства. Будущая звезда советского экрана родилась в обычной крестьянской семье в небольшом селе Одесской области. Позже его родители переехали в столицу и стали работать на химическом предприятии.

Фото: Кадр из фильма «Война и мир» (1965)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше