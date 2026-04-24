Лучшая фантастика десятилетия вернулась: известна дата выхода третьего сезона сериала «Укрытие»

24 апреля 2026 20:00
Кадр из сериала «Укрытие»

Новинку стоит ждать уже этим летом!

Пока поклонники фантастики обсуждают концовки новых популярных проектов, Apple TV+ объявил о возвращении одного из самых атмосферных сериалов последних лет. «Укрытие» (Silo), который заставил миллионы зрителей гадать о том, что скрывается за стенами огромного бункера, представил тизер и примерную дату выхода третьего сезона.

О чем сериал

Сериал, основанный на произведениях Хью Хауи, в третьем сезоне углубляется в мрачные тайны системы бункеров. Проект рассказываем, как в ближайшем будущем 10 тысяч выживших людей обитают в громадном бункере, состоящем из 144 этажей. Эти люди убеждены, что внешний мир мертв, а воздух снаружи ядовит, что делает выход на поверхность смертельно опасным.

Вся информация о внешней среде поступает через гигантские экраны, на которые выводятся изображения с наружных камер. Каждый день, наблюдая за безжизненным серым ландшафтом, обитатели бункера покорно следуют установленным правилам, самым важным из которых является — ни в коем случае не покидать пределы бункера.

Когда выйдет 3-й сезон?

Согласно последним данным, Apple планирует выпустить новый сезон 3 июля 2026 года. Съемки завершены, так что задержек ожидать не следует. Как и прежде, новые серии будут выходить еженедельно, что лишь подогревает интерес и порождает новые фанатские теории.

Ключевые сюжетные линии:

  1. - Джульетта вне системы: после драматичного финала второго сезона героине Ребекке Фергюсон предстоит выживать в мире, который оказался гораздо сложнее и опаснее, чем это описывали легенды в Укрытии.
  2. - Секреты «других»: тизер намекает на более тесные связи между различными бункерами. Похоже, станет известно, кто на самом деле управляет этим миром, и существовала ли у людей надежда с самого начала.
  3. - Напряжение внутри: в родном Укрытии Джульетты назревает бунт. Власть Бернарда (Тим Роббинс) находится под угрозой, а технические уровни больше не доверяют официальной пропаганде.

Чем прекрасно «Укрытие»

В отличие от многих экшен-сериалов, «Укрытие» акцентирует внимание на детально проработанном мире и психологических аспектах. Мы видим не просто борьбу за выживание, а сложную социальную структуру с кастами, запретами (такими как запрет на использование лифтов и хранение древних артефактов) и глубокой философией.

Стоит ли ждать?

Безусловно — да. Если вам понравились «Fallout» или «Сквозь снег», но вы искали более серьезный и «взрослый» сюжет с акцентом на политические интриги и загадки, третий сезон «Укрытия» станет одним из главных событий года.

Фото: Кадр из сериала «Укрытие»
Камилла Булгакова
