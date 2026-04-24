Над этой фразой из «Морозко» зрители бьются уже 60 лет: что вообще значит «чуфырь-чуфырь»

Фильму «Морозко» больше шестидесяти лет, и, кажется, в нём уже не осталось белых пятен. Тем не менее один момент до сих пор вызывает вопросы у зрителей и киноведов.

Речь идёт о возгласе Бабы-яги. Фраза «Чуфырь, чуфырь!» была полнейшей импровизацией. Актер Георгий Милляр выпалил ее прямо на съемках.

Существует несколько версий происхождения этого выражения.

Первая, наиболее распространённая, считает «чуфырь» магическим заклинанием. Сразу оживают деревья и начинают гнаться за Иванушкой, а сани внезапно оборачиваются толстым поросёнком. В этом контексте слово работает как «превращаю».

Вторая версия опирается на словари: глагол «чуфыркать» связывают с определенными звуками. Колдунья — жительница леса, поэтому она вполне могла имитировать голоса тетерева. В таком случае волшебство связано не со словами, а с самой героиней.

Третье объяснение — самое простое и даже немного ироничное — связано с деревенским бытом. В некоторых сёлах России похожим криком подзывали свиней. Учитывая, что Баба-яга передвигается на санях, которые в какой-то момент оживают, такая версия выглядит вполне обоснованной: персонаж попросту зовёт свою упряжку.