У предыстории «Великолепного века» рейтинг 8,5: это больше, чем у сериала про Сулеймана и Хюррем

У предыстории «Великолепного века» рейтинг 8,5: это больше, чем у сериала про Сулеймана и Хюррем

24 апреля 2026 10:00
Кадр из сериала «Великолепный век»

О нем мало кто знает, а зря.

Пока зрители обсуждали дворцовые интриги и любовные линии «Великолепного века», практически в это же время вышел сериал, который по масштабу и драме ничуть не слабее.

Его почти не заметили — и это тот редкий случай, когда аудитория действительно упустила сильную историю. Речь о «Воскресшем Эртугруле» — проекте, который показывает не расцвет Османской империи, а её рождение.

Здесь нет привычного блеска и изящной игры при дворе. Вместо этого — суровый мир, где власть приходится буквально вырывать, а любая ошибка может стоить жизни.

До султанов и гаремов

Если «Великолепный век» это уже вершина, то здесь всё только начинается. Главный герой Эртугрул-бей, отец будущего основателя империи. Его путь — это постоянная борьба: с врагами, союзниками и собственными решениями.

Сериал не пытается упростить историю. Здесь много жестких выборов, предательств и политических игр. Интриги не уступают дворцовым, просто выглядят более грубо и реалистично. За счёт этого напряжение держится почти постоянно.

Почему его пропустили

Проект вышел примерно в то же время и оказался в тени более яркого и «глянцевого» конкурента. Зрителю предложили красивую, эмоциональную историю — и выбор был очевиден, но именно на дистанции становится видно разницу.

«Эртугрул» не про эффектные сцены, а про основу. Это история о том, как формируется сила, как принимаются решения и как рождается власть. Рейтинрг у него 8,5 на Кинопоиске, тогда как у «Великолепного века» всего 8,2. Вот и делайте выводы.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Екатерина Адамова
