Думаете, «Брат» — это вершина? Вот какие фильмы Балабанов пересматривал сам по 100 раз и другим советует

Когда говорят про Алексея Балабанова, чаще всего вспоминают «Брат» — как главный маркер эпохи, но сам режиссёр не замыкался в этой эстетике.

Его вкусы были шире и жёстче: он смотрел кино, которое ломает привычные конструкции и не пытается понравиться зрителю.

Что он смотрел сам

Среди зарубежных фильмов Балабанов выделял картины, где за внешней историей скрывается давление смысла. «Бразилия» — абсурдная антиутопия, в которой система оказывается сильнее человека.

«Гладиатор» — не только эпос, но и история о цене власти. «Крёстный отец» — почти учебник по тому, как рождается и удерживается сила.

Эти фильмы объединяет одно: они не развлекают, а давят атмосферой. Именно это потом считывается и в работах самого Балабанова — ощущение, что за кадром всегда есть что-то большее и тревожное.

Русская школа без прикрас

Не меньшее влияние на режиссёра оказало советское кино. «Андрей Рублёв» Тарковского — это не про художника, а про внутренний выбор и веру.

«Кин-дза-дза!» Данелии — сатира, которая с годами звучит только жёстче. «Неоконченная пьеса для механического пианино» Михалкова — история о людях, которые не справились с собственной жизнью.

Балабанов не делил кино на «своё» и «чужое». Для него важнее было другое — честность и сила высказывания. И если посмотреть на его любимые фильмы, становится ясно: «Брат» вырос не из подражания, а из очень точного чувства, каким должно быть настоящее кино.