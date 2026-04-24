Киноафиша Статьи Думаете, «Брат» — это вершина? Вот какие фильмы Балабанов пересматривал сам по 100 раз и другим советует

Думаете, «Брат» — это вершина? Вот какие фильмы Балабанов пересматривал сам по 100 раз и другим советует

24 апреля 2026 11:00
Алексей Балабанов

В списке и «Гладиатор», и «Кин-дза-дза!».

Когда говорят про Алексея Балабанова, чаще всего вспоминают «Брат» — как главный маркер эпохи, но сам режиссёр не замыкался в этой эстетике.

Его вкусы были шире и жёстче: он смотрел кино, которое ломает привычные конструкции и не пытается понравиться зрителю.

Что он смотрел сам

Среди зарубежных фильмов Балабанов выделял картины, где за внешней историей скрывается давление смысла. «Бразилия» — абсурдная антиутопия, в которой система оказывается сильнее человека.

«Гладиатор» — не только эпос, но и история о цене власти. «Крёстный отец» — почти учебник по тому, как рождается и удерживается сила.

Эти фильмы объединяет одно: они не развлекают, а давят атмосферой. Именно это потом считывается и в работах самого Балабанова — ощущение, что за кадром всегда есть что-то большее и тревожное.

Русская школа без прикрас

Не меньшее влияние на режиссёра оказало советское кино. «Андрей Рублёв» Тарковского — это не про художника, а про внутренний выбор и веру.

«Кин-дза-дза!» Данелии — сатира, которая с годами звучит только жёстче. «Неоконченная пьеса для механического пианино» Михалкова — история о людях, которые не справились с собственной жизнью.

Балабанов не делил кино на «своё» и «чужое». Для него важнее было другое — честность и сила высказывания. И если посмотреть на его любимые фильмы, становится ясно: «Брат» вырос не из подражания, а из очень точного чувства, каким должно быть настоящее кино.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Брат» (1997)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
5 культовых голливудских фильмов, которые в СССР боялись смотреть, чтобы не попасть в тюрьму: в списке даже «Звездные войны» 5 культовых голливудских фильмов, которые в СССР боялись смотреть, чтобы не попасть в тюрьму: в списке даже «Звездные войны» Читать дальше 25 апреля 2026
Думаете, уже видели всё? Netflix и HBO засмотрены до дыр? Этот детектив напоминает «Фишер» и «Метод», но бьёт жёстче — тоже про маньяков Думаете, уже видели всё? Netflix и HBO засмотрены до дыр? Этот детектив напоминает «Фишер» и «Метод», но бьёт жёстче — тоже про маньяков Читать дальше 25 апреля 2026
Слишком добрый киношный финал: каким на самом деле был конец «Форреста Гампа» по книге — главный герой теперь подонок? Слишком добрый киношный финал: каким на самом деле был конец «Форреста Гампа» по книге — главный герой теперь подонок? Читать дальше 25 апреля 2026
Любите «Метод» и «Фишер»? Этот сериал от Netflix показывает преступления ещё холоднее и жёстче — скоро 4 сезон о женщине-маньяке Любите «Метод» и «Фишер»? Этот сериал от Netflix показывает преступления ещё холоднее и жёстче — скоро 4 сезон о женщине-маньяке Читать дальше 24 апреля 2026
Устали рыдать над «Зимородком» как Ферит и ловить себя на том, что эмоций уже нет? Эти турецкие комедии быстро вернут лёгкость Устали рыдать над «Зимородком» как Ферит и ловить себя на том, что эмоций уже нет? Эти турецкие комедии быстро вернут лёгкость Читать дальше 24 апреля 2026
У предыстории «Великолепного века» рейтинг 8,5: это больше, чем у сериала про Сулеймана и Хюррем У предыстории «Великолепного века» рейтинг 8,5: это больше, чем у сериала про Сулеймана и Хюррем Читать дальше 24 апреля 2026
Перед майскими праздниками пересматриваю эти 3 фильма с культовыми сценами с пикниками: сколько из них видели? Перед майскими праздниками пересматриваю эти 3 фильма с культовыми сценами с пикниками: сколько из них видели? Читать дальше 23 апреля 2026
А был ли вообще в реальности рядовой Райан? Вот какую легенду использовал Спилберг А был ли вообще в реальности рядовой Райан? Вот какую легенду использовал Спилберг Читать дальше 23 апреля 2026
Костя, Рама, Димон или Лёха? Вот кто на самом деле главный герой «Бумера» — ответ, который меняет восприятие фильма Костя, Рама, Димон или Лёха? Вот кто на самом деле главный герой «Бумера» — ответ, который меняет восприятие фильма Читать дальше 23 апреля 2026
