Зря все завидовали Шпаку: настоящим богатеем был его сосед Шурик — и вот почему

24 апреля 2026 18:00
Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Обстановка квартиры говорит сама за себя.

Центральный персонаж фильма «Иван Васильевич меняет профессию» — типичный для своего времени советский инженер. Значительную часть своей квартиры он фактически отдал под разработку, которой был увлечён. На первый взгляд жильё Шурика выглядит скромно, особенно на фоне по-настоящему роскошных апартаментов соседа Шпака.

Однако при ближайшем рассмотрении заметны необычные детали. Во-первых, инженер вообще получил отдельную квартиру в современной многоэтажке.

Во-вторых, его жилплощадь оказалась довольно вместительной. На кухне, например, Шурик и царь свободно размещались за большим столом, а за их спинами виден кухонный гарнитур и холодильник новой модели. Такая техника в те годы стоила примерно месячной зарплаты инженера.

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

В гостиной можно разглядеть стильное полукресло, вероятно, чешского производства, старинное зеркало в массивной раме и оригинальные подсвечники. Даже шторы в комнате обращают на себя внимание: они сшиты из плотной ткани с выразительным рисунком.

Таким образом, квартира Шурика, при всей её кажущейся обыденности, была добротным жильём человека с неплохим достатком и вкусом. Просто на фоне пафосного соседа эти детали интерьера бросаются в глаза не сразу.

Фото: Кадры из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
