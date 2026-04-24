Меню
Русский English
Отмена
В этом советском фильме детально предсказали будущее: пересматриваем, чтобы понять, что нас ждет дальше

24 апреля 2026 12:00
Кадр из фильма «Гостья из будущего» (1984)

Авторы будто воспользовались машиной времени.

В советское время многие писатели-фантасты пытались заглянуть в будущее. Удавалось это не каждому. Но есть один диафильм 1960 года под названием «В 2017 году», в котором авторы предугадали ряд явлений, привычных для сегодняшних жителей России.

На одном из кадров этого диафильма изображён подросток, которого будят настенные часы. Правда, механизм делал это своеобразно — щелчком по носу. Реальность оказалась иной: функцию утреннего пробуждения взяли на себя смартфоны и умные колонки с голосовыми помощниками.

Другой слайд показывает школьника, который готовит себе обед на кулинарной машине по рецепту, оставленному мамой. Подобная техника давно стала обычной на многих кухнях: там можно найти мультиварки, микроволновые печи, кухонные комбайны и кофемашины.

Кроме того, развитие робототехники в наши дни привело к появлению 3D-печати.

Ещё одно сбывшееся предсказание — видеосвязь. Сегодня для этого даже не нужно устанавливать отдельные приложения: звонить с видео можно через любой мессенджер или социальную сеть.

Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше