Любите «Метод» и «Фишер»? Этот сериал от Netflix показывает преступления ещё холоднее и жёстче — скоро 4 сезон о женщине-маньяке

24 апреля 2026 19:00
Кадр из сериала «Монстр: История Джеффри Дамера»

А пока можете посмотреть 3 сезона в хорошем качестве. Если, конечно, не боитесь.

Сначала кажется, что это очередной сериал про маньяков, но через пару серий становится понятно, почему его обсуждают так бурно. «Монстры» от Нетфликс бьют не только фактами, а ощущением, что зло здесь слишком близко и слишком спокойно показано.

Почему его сравнивают с «Методом» и «Фишером»

По атмосфере сериал легко ставят рядом с «Методом», «Фишером» и «Хрустальным». Там и там важна не столько охота на преступника, сколько взгляд внутрь него. Камера задерживается дольше, чем хочется, и зрителя буквально заставляют находиться рядом с этим состоянием.

Первый сезон про Дамера оказался самым сильным по реакции, пишут в Сети зрители. Эван Питерс играет почти без внешних эффектов, и именно это пугает. Многие отмечают, что ловили себя на странном чувстве сочувствия к герою, и это выбивает сильнее любой сцены насилия.

Второй сезон про братьев Менендес приняли прохладнее. История уходит в семейную драму, напряжение проседает, а ощущение «опасности» почти исчезает. Третий сезон про Эда Гина снова возвращает нужный тон. Его чаще всего называют лучшим: больше напряжения, плотнее атмосфера, сильнее ощущение настоящего хоррора.

Что будет в 4 сезоне

Съёмки четвёртого сезона «Монстров» завершились в марте 2026 года, сейчас идёт постпродакшн. Релиз ожидается ближе к концу 2026 года, точной даты пока нет.

Новый сезон посвящён делу Лиззи Борден — женщине, обвинённой в убийстве отца и мачехи топором в 1892 году. Её оправдали, но история до сих пор вызывает споры.

Проект снова делают Райан Мерфи и Иэн Бреннан. Главную роль, по предварительным данным, исполняет Элла Битти.

«Монстры» заходят не всем. Те, кому зашёл «Метод» или «Фишер», чаще всего втягиваются сразу. Остальные либо выдерживают до конца, либо выключают уже на середине.

Екатерина Адамова
Думаете, уже видели всё? Netflix и HBO засмотрены до дыр? Этот детектив напоминает «Фишер» и «Метод», но бьёт жёстче — тоже про маньяков Думаете, уже видели всё? Netflix и HBO засмотрены до дыр? Этот детектив напоминает «Фишер» и «Метод», но бьёт жёстче — тоже про маньяков Читать дальше 25 апреля 2026
4 лучших сериала Amazon последних лет: не уступают хитам HBO и Netflix 4 лучших сериала Amazon последних лет: не уступают хитам HBO и Netflix Читать дальше 22 апреля 2026
Лучшая фантастика десятилетия вернулась: известна дата выхода третьего сезона сериала «Укрытие» Лучшая фантастика десятилетия вернулась: известна дата выхода третьего сезона сериала «Укрытие» Читать дальше 24 апреля 2026
Устали рыдать над «Зимородком» как Ферит и ловить себя на том, что эмоций уже нет? Эти турецкие комедии быстро вернут лёгкость Устали рыдать над «Зимородком» как Ферит и ловить себя на том, что эмоций уже нет? Эти турецкие комедии быстро вернут лёгкость Читать дальше 24 апреля 2026
Думаете, «Брат» — это вершина? Вот какие фильмы Балабанов пересматривал сам по 100 раз и другим советует Думаете, «Брат» — это вершина? Вот какие фильмы Балабанов пересматривал сам по 100 раз и другим советует Читать дальше 24 апреля 2026
У предыстории «Великолепного века» рейтинг 8,5: это больше, чем у сериала про Сулеймана и Хюррем У предыстории «Великолепного века» рейтинг 8,5: это больше, чем у сериала про Сулеймана и Хюррем Читать дальше 24 апреля 2026
В книге Джон Сноу был другим — в сериале изменили даже возраст: вот где наврали в «Игре престолов» и почему В книге Джон Сноу был другим — в сериале изменили даже возраст: вот где наврали в «Игре престолов» и почему Читать дальше 23 апреля 2026
Эти 5 сериалов Netflix не просели ни на минуту: зрители досматривают их без разочарования — крепкие, сильные и захватывающие Эти 5 сериалов Netflix не просели ни на минуту: зрители досматривают их без разочарования — крепкие, сильные и захватывающие Читать дальше 22 апреля 2026
Netflix неожиданно сменил курс: мини-сериал Спилберга без детективов и романтики собрал 23 млн просмотров — зрители сделали неожиданный выбор Netflix неожиданно сменил курс: мини-сериал Спилберга без детективов и романтики собрал 23 млн просмотров — зрители сделали неожиданный выбор Читать дальше 22 апреля 2026
