Любите «Метод» и «Фишер»? Этот сериал от Netflix показывает преступления ещё холоднее и жёстче — скоро 4 сезон о женщине-маньяке

Сначала кажется, что это очередной сериал про маньяков, но через пару серий становится понятно, почему его обсуждают так бурно. «Монстры» от Нетфликс бьют не только фактами, а ощущением, что зло здесь слишком близко и слишком спокойно показано.

Почему его сравнивают с «Методом» и «Фишером»

По атмосфере сериал легко ставят рядом с «Методом», «Фишером» и «Хрустальным». Там и там важна не столько охота на преступника, сколько взгляд внутрь него. Камера задерживается дольше, чем хочется, и зрителя буквально заставляют находиться рядом с этим состоянием.

Первый сезон про Дамера оказался самым сильным по реакции, пишут в Сети зрители. Эван Питерс играет почти без внешних эффектов, и именно это пугает. Многие отмечают, что ловили себя на странном чувстве сочувствия к герою, и это выбивает сильнее любой сцены насилия.

Второй сезон про братьев Менендес приняли прохладнее. История уходит в семейную драму, напряжение проседает, а ощущение «опасности» почти исчезает. Третий сезон про Эда Гина снова возвращает нужный тон. Его чаще всего называют лучшим: больше напряжения, плотнее атмосфера, сильнее ощущение настоящего хоррора.

Что будет в 4 сезоне

Съёмки четвёртого сезона «Монстров» завершились в марте 2026 года, сейчас идёт постпродакшн. Релиз ожидается ближе к концу 2026 года, точной даты пока нет.

Новый сезон посвящён делу Лиззи Борден — женщине, обвинённой в убийстве отца и мачехи топором в 1892 году. Её оправдали, но история до сих пор вызывает споры.

Проект снова делают Райан Мерфи и Иэн Бреннан. Главную роль, по предварительным данным, исполняет Элла Битти.

«Монстры» заходят не всем. Те, кому зашёл «Метод» или «Фишер», чаще всего втягиваются сразу. Остальные либо выдерживают до конца, либо выключают уже на середине.