Расписание Ағайындылар в Алматы на 17 августа 2026 Chaplin ADK Сайран 2D, KZ 23:20 от Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж 2D 21:40 от Kinopark 5 Atakent г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3 2D, KK 01:10 от 2D, KZ 00:10 от Kinopark 8 Moskva Байконур 2D, KK 23:40 от 2D, KZ 22:40 от Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г 2D, KK 23:10 от Kinoplexx 7 Aport г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к 2D, KK 23:10 от 01:00 от Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт» 2D, KZ 22:10 от 00:00 от Арман Азия Парк Москва 2D 22:20 от Арман Достык Абая 2D 22:00 от Арман Март 3Д г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART 2D 23:10 от Иллюзион Maxima Райымбек батыра 2D, KZ 22:10 от