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Киноафиша Фильмы Ағайындылар Расписание Ағайындылар (2026) в Алматы на сегодня

Расписание Ағайындылар (2026) в Алматы на сегодня

Ағайындылар
Ағайындылар криминал 2026 / Казахстан
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Сегодня 17 Завтра 18 ср 19
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Расписание Ағайындылар в Алматы на 17 августа 2026
Chaplin ADK
Сайран
2D, KZ
23:20 от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D
21:40 от
Kinopark 5 Atakent г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, KK
01:10 от
2D, KZ
00:10 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, KK
23:40 от
2D, KZ
22:40 от
Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, KK
23:10 от
Kinoplexx 7 Aport г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к
2D, KK
23:10 от 01:00 от
Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, KZ
22:10 от 00:00 от
Арман Азия Парк
Москва
2D
22:20 от
Арман Достык
Абая
2D
22:00 от
Арман Март 3Д г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART
2D
23:10 от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, KZ
22:10 от
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