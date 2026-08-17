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Kinoafisha Films Agaiyndylar Showtimes for Agaiyndylar (2026) in Almaty today

Showtimes for Agaiyndylar (2026) in Almaty today

Agaiyndylar
Agaiyndylar Crime 2026 / Kazakhstan
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Showtimes for Agaiyndylar in Almaty on 17 August 2026
Arman Aziya Park
Moskva
2D
22:20 from
Arman Dostyk
Abaya
2D
22:00 from
Arman Mart 3D g. Almaty, ul. Riharda Zorge, 18, TRTs MART
2D
23:10 from
Chaplin ADK
Sayran
2D, KZ
23:20 from
Illyuzion Maxima
Rayymbek batyra
2D, KZ
22:10 from
Kinoforum 10 (TRTs Forum) g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh
2D
21:40 from
Kinopark 5 Atakent g. Almaty, TRK Atakent Mall, ul. Timiryazeva, 42 k3
2D, KK
01:10 from
2D, KZ
00:10 from
Kinopark 8 Moskva
Baykonur
2D, KK
23:40 from
2D, KZ
22:40 from
Kinoplexx 5 Maxima g. Almaty, TRK MAXIMA, pr. Rayymbeka, 239g
2D, KK
23:10 from
Kinoplexx 7 Aport g. Almaty, TRTs Aport Mall, ul. Tashkentskiy trakt, 17k
2D, KK
23:10 from 01:00 from
Star Cinema 3D g. Almaty, prosp. Rayymbeka, zapadnoe napravlenie do ukazatelya «Aport»
2D, KZ
22:10 from 00:00 from
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