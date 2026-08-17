Showtimes for Agaiyndylar in Almaty on 17 August 2026 Arman Aziya Park Moskva 2D 22:20 from Arman Dostyk Abaya 2D 22:00 from Arman Mart 3D g. Almaty, ul. Riharda Zorge, 18, TRTs MART 2D 23:10 from Chaplin ADK Sayran 2D, KZ 23:20 from Illyuzion Maxima Rayymbek batyra 2D, KZ 22:10 from Kinoforum 10 (TRTs Forum) g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh 2D 21:40 from Kinopark 5 Atakent g. Almaty, TRK Atakent Mall, ul. Timiryazeva, 42 k3 2D, KK 01:10 from 2D, KZ 00:10 from Kinopark 8 Moskva Baykonur 2D, KK 23:40 from 2D, KZ 22:40 from Kinoplexx 5 Maxima g. Almaty, TRK MAXIMA, pr. Rayymbeka, 239g 2D, KK 23:10 from Kinoplexx 7 Aport g. Almaty, TRTs Aport Mall, ul. Tashkentskiy trakt, 17k 2D, KK 23:10 from 01:00 from Star Cinema 3D g. Almaty, prosp. Rayymbeka, zapadnoe napravlenie do ukazatelya «Aport» 2D, KZ 22:10 from 00:00 from