Киноафиша Фильмы Ограбление в Лос-Анджелесе Расписание сеансов Ограбление в Лос-Анджелесе, 2026 в Алматы

Расписание сеансов Ограбление в Лос-Анджелесе, 2026 в Алматы

чт 12 пт 13
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, IMAX, RU
11:00 от 16:00 от 21:00 от
2D, RU
15:20 от 16:20 от 17:00 от 17:50 от 18:50 от 20:20 от 21:20 от 22:00 от 23:00 от 00:00 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
10:30 от 15:00 от 16:00 от 17:30 от 18:30 от 20:00 от 21:00 от 22:20 от 23:20 от 23:40 от 00:40 от
Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, RU
23:00 от 00:10 от 01:30 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
12:10 от 13:40 от 14:40 от 15:40 от 16:10 от 17:10 от 18:10 от 21:40 от 22:40 от 00:10 от 01:10 от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, RU
10:00 от 11:50 от 13:55 от 14:20 от 16:30 от 18:45 от 21:20 от 23:55 от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, RU
22:00 от 23:10 от 00:30 от
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
На помощь!
На помощь!
2026, США, ужасы, триллер
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
