А ведь Толкин просто списал Гэндальфа и даже не скрывал этого: вот откуда взялся главный волшебник «Властелина колец»

Кинотрилогия Питера Джексона «Властелин колец» во многом определила то, как массовый зритель сегодня воспринимает фэнтези-образы. Облик многих персонажей из книг Толкина после экранизации закрепился в сознании публики как классический.

Например, типичный образ волшебника в представлении большинства людей близок к Гэндальфу: пожилой мужчина с бородой, одетый в длинное одеяние и остроконечную шляпу с широкими полями, часто с посохом в руке.

При этом Толкин, как и позднее Джексон, не создавал этого персонажа с нуля. Исследователи выделяют по крайней мере двух ключевых прототипов, повлиявших на Гэндальфа.

Мерлин как прообраз

В артуровских легендах Мерлин традиционно выступает в роли волшебника и наставника. Эта функция — ведущего и советчика — перешла и к Гэндальфу.

Оба персонажа, несмотря на свои значительные способности, занимают второстепенное положение по отношению к центральным героям: они помогают другим выполнить их предназначение, но сами не становятся главными действующими лицами.

Гэндальф по условиям сюжета не может использовать магию в полной мере из-за возможных необратимых последствий. У Мерлина подобных ограничений нет, однако в легендах он тоже обычно совершает лишь простые превращения и создаёт иллюзии.

Один как источник внешности

Со скандинавским богом Одином Гэндальфа роднит прежде всего внешний облик. В мифах Один нередко появляется перед людьми в облике странствующего пилигрима: с длинной бородой, в широкополой шляпе и с посохом (либо копьём) в руке.

В письмах издателям Толкин прямо указывал, что образ Одина стал для него источником вдохновения. Имя для волшебника писатель также заимствовал из скандинавской мифологии — так звали одного из гномов.

Другие источники

Кроме того, создатель «Властелина колец» упоминал в дневниках, что на формирование облика Гэндальфа повлияла открытка с репродукцией картины Йозефа Мадленера «Горный дух», где было изображено бородатое существо в широкополой шляпе.

При этом Толкин добавил персонажу оригинальные детали: любовь к трубке и фейерверкам, а также сюжетную линию с возрождением в виде Гэндальфа Белого.