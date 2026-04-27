Меню
Русский English
Отмена
Прототипа Миранды вырезали из «Дьявола носит Prada 2» в последний момент: Винтур могла всё испортить

27 апреля 2026 10:00
Кадр из фильма «Дьявол носит Prada 2» (2026), Legion-Media

Дубль с ней был признан неудачным.

В Сети появилась информация, что бывший главный редактор американского Vogue Анна Винтур снялась в эпизоде фильма «Дьявол носит Prada 2». Однако эти данные не подтвердились. Выяснилось, что техническая возможность для такого камео существовала, но сцену с участием медийной персоны в итоге вырезали.

Режиссёр Дэвид Фрэнкел пояснил, что официального приглашения Винтур не направлял, но она действительно находилась на съёмочной площадке в Милане. Речь шла об отрезке, снятом в офисе Dior. В тот же день она сфотографировалась с командой фильма и поучаствовала в одном дубле, который Фрэнкел назвал «шутливым».

По словам постановщика, Винтур начала произносить фразу раньше нужного момента, из-за чего дубль оказался бракованным. Просить её переснять сцену Фрэнкел не стал, постеснялся.

В итоге этот фрагмент не вошёл в финальную версию картины, но его планируют опубликовать как дополнительный контент на стриминговых платформах.

Ранее появлялись неподтверждённые сведения, что Винтур поначалу скептически относилась к тому, что именно она послужила прообразом Миранды Пристли. Однако после просмотра первой части ленты она изменила своё мнение и высоко оценила игру Мерил Стрип.

Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше