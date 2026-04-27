20 серий впереди и это будет «огонь-пушка-ракета»: что известно о 6 сезоне «Первого отдела» и зачем Брагина и Шибанова отправляют в Дубай

Пятый сезон «Первого отдела» закрылся на нервной ноте и оставил больше вопросов, чем ответов. Финал не поставил точку, а, наоборот, развернул историю дальше.

За спиной — 20 серий, впереди — ещё столько же, и продолжение уже запущено в производство.

Чем закончился пятый сезон

Последние эпизоды закрутились вокруг дела об убийстве женщины. Главным подозреваемым стал Дорохов, но доказательства оказались шаткими. Брагин быстро почувствовал несостыковки и связал дело с серией нападений.

Напряжение дошло до пика, когда преступник оказался в квартире семьи Брагиных. Историю закрыли, но линия со Сталкером осталась открытой — и это прямой задел на новый сезон.

Что известно о шестом сезоне

Съёмки уже идут в Санкт-Петербурге, премьеру ориентируют на февраль 2027 года. Формат сохраняется — 20 серий, которые разобьют на два блока. В главных ролях снова Иван Колесников и Сергей Жарков, и их линии станут шире.

Главное изменение — масштаб. Брагин и Шибанов впервые выйдут за пределы привычных локаций и отправятся за границу. Один из ключевых эпизодов развернётся в Дубае, где героям предстоит расследовать смерть стюардессы в дорогом отеле.

Какие дела покажут дальше

Создатели обещают несколько громких историй. Среди них — исчезновение целой семьи в Луге с отсылкой к событиям начала 2000-х и дело о гибели криптопредпринимателя. Каждая линия займёт по две серии, а финал снова подведёт к более крупной интриге.

Отдельно готовят спецвыпуск, о котором почти ничего не раскрывают. Судя по планам, шестой сезон станет самым масштабным за всё время — и сделает ставку не только на расследования, но и на развитие персонажей.