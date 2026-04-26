Хуже персонажа в «Мужиках!..» не найти: «Ненавижу ещё с тех времён»

26 апреля 2026 18:00
Кадр из фильма «Мужики!..» (1981)

Зрители определились в предпочтениях.

Драма «Мужики!..» режиссёра Искры Бабич после выхода в прокат быстро стала одной из самых кассовых картин. Авторитетные издания назвали её лучшим фильмом 1982 года.

Центральный персонаж неожиданно узнаёт, что стал отцом троих детей, оставшихся сиротами после смерти его первой любви.

В ленте присутствуют явные отрицательные персонажи: мать главного героя, солгавшая ему, и спившийся художник, бросивший своих сыновей. Однако главной антагонисткой зрители всё равно считают инспектора районного отдела народного образования (РОНО), которую сыграла Светлана Тормахова. Именно её действия едва не погубили три детские жизни.

Чиновница собиралась определить Стёпу в интернат для детей с нарушениями интеллекта. В таком случае мальчик, скорее всего, так и не начал бы говорить.

Инспектор откровенно признавалась: трое сирот доставили ей много хлопот, поэтому она стремилась как можно скорее распределить их по разным учреждениям вдали друг от друга. Такой подход сильно упрощал её работу, хотя со стороны выглядел как бесчеловечный поступок.

«Ненавижу её ещё с тех времён. Противная тётка, дорвавшаяся до власти», — пишут в Сети.

Светлана Левкина
