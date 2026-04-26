После грандиозного успеха в 1982 году хотели снять продолжение: почему Спилберг не создал сиквел «Инопланетянина» — ответ сильно удивит

Голливудские студии редко идут на риск. Когда речь идет о сотнях миллионов долларов, продюсеры должны быть уверены, что фильм не только окупится, но и принесет огромную прибыль. Самый простой способ минимизировать риски — это использовать уже знакомые зрителям истории. Именно поэтому сиквелы становятся столь популярными, особенно в мире научной фантастики.

Тем не менее, иногда сиквелы, которые казались логичными, застревают в производственном аду или вовсе остаются на полке. Эти проекты могли бы стать громкими хитами, но так и не добираются до экранов кинотеатров. Так, в свете моды на космические фильмы, вспоминается успешный фильм Стивена Спилберга «Инопланетянин», у которого могло быть продолжение.

В оригинальном фильме «Инопланетянин» 1982 года мы наблюдаем за одиноким мальчиком по имени Эллиотт, который находит дружелюбного пришельца, что слегка напоминает историю дружбы в ленте «Проект «Конец света». Между героями устанавливается особая телепатическая связь, и они вместе прячутся от правительственных агентов. Этот фильм стал кассовым хитом своего времени, получил девять номинаций на «Оскар» и закрепил за Стивеном Спилбергом статус выдающегося режиссёра.

Естественно, Спилберг и сценарист Мелисса Мэтисон начали разрабатывать идеи для продолжения. Они создали девятистраничный тритмент для «Инопланетянин 2: Ночные страхи». Однако это продолжение задумывалось как пугающий хоррор, где у Инопланетянина почти не было роли.

Сюжет начинался с того, что другие пришельцы перехватывают сигнал бедствия из первой части и прилетают на Землю. Эллиотт и его сестра Герти спешат к кораблю в надежде увидеть своего друга, но вместо этого сталкиваются с агрессивными существами с красными глазами и острыми зубами. Эти монстры начинают терзать лесных животных и захватывают детей. В критический момент Эллиотт взывает о помощи через телепатическую связь, и добрый Инопланетянин приходит на помощь, но после короткой битвы навсегда уходит к звездам.

К счастью, Спилберг быстро осознал, что это была ужасная идея: