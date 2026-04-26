Киноафиша Статьи После грандиозного успеха в 1982 году хотели снять продолжение: почему Спилберг не создал сиквел «Инопланетянина» — ответ сильно удивит

После грандиозного успеха в 1982 году хотели снять продолжение: почему Спилберг не создал сиквел «Инопланетянина» — ответ сильно удивит

26 апреля 2026 14:00
Кадр из фильма «Инопланетянин»

Вместо трогательной истории нас ждал хоррор.

Голливудские студии редко идут на риск. Когда речь идет о сотнях миллионов долларов, продюсеры должны быть уверены, что фильм не только окупится, но и принесет огромную прибыль. Самый простой способ минимизировать риски — это использовать уже знакомые зрителям истории. Именно поэтому сиквелы становятся столь популярными, особенно в мире научной фантастики.

Тем не менее, иногда сиквелы, которые казались логичными, застревают в производственном аду или вовсе остаются на полке. Эти проекты могли бы стать громкими хитами, но так и не добираются до экранов кинотеатров. Так, в свете моды на космические фильмы, вспоминается успешный фильм Стивена Спилберга «Инопланетянин», у которого могло быть продолжение.

В оригинальном фильме «Инопланетянин» 1982 года мы наблюдаем за одиноким мальчиком по имени Эллиотт, который находит дружелюбного пришельца, что слегка напоминает историю дружбы в ленте «Проект «Конец света». Между героями устанавливается особая телепатическая связь, и они вместе прячутся от правительственных агентов. Этот фильм стал кассовым хитом своего времени, получил девять номинаций на «Оскар» и закрепил за Стивеном Спилбергом статус выдающегося режиссёра.

Естественно, Спилберг и сценарист Мелисса Мэтисон начали разрабатывать идеи для продолжения. Они создали девятистраничный тритмент для «Инопланетянин 2: Ночные страхи». Однако это продолжение задумывалось как пугающий хоррор, где у Инопланетянина почти не было роли.

Сюжет начинался с того, что другие пришельцы перехватывают сигнал бедствия из первой части и прилетают на Землю. Эллиотт и его сестра Герти спешат к кораблю в надежде увидеть своего друга, но вместо этого сталкиваются с агрессивными существами с красными глазами и острыми зубами. Эти монстры начинают терзать лесных животных и захватывают детей. В критический момент Эллиотт взывает о помощи через телепатическую связь, и добрый Инопланетянин приходит на помощь, но после короткой битвы навсегда уходит к звездам.

К счастью, Спилберг быстро осознал, что это была ужасная идея:

Сиквелы могут быть крайне рискованными, так как они ставят под угрозу искренность творца. Я считаю, что продолжение 'Инопланетянина' не принесло бы никакой пользы и лишь затмило бы очарование оригинального фильма.

Фото: Кадр из фильма «Инопланетянин»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
А ведь Толкин просто списал Гэндальфа и даже не скрывал этого: вот откуда взялся главный волшебник «Властелина колец» А ведь Толкин просто списал Гэндальфа и даже не скрывал этого: вот откуда взялся главный волшебник «Властелина колец» Читать дальше 27 апреля 2026
«Глупы и безмозглы»: создатель миньонов объяснил, почему среди них нет ни одной девочки, а только одни пацаны «Глупы и безмозглы»: создатель миньонов объяснил, почему среди них нет ни одной девочки, а только одни пацаны Читать дальше 27 апреля 2026
Фанаты выбрали лучший фильм про Терминатора: и это даже не первая часть Фанаты выбрали лучший фильм про Терминатора: и это даже не первая часть Читать дальше 27 апреля 2026
Прототипа Миранды вырезали из «Дьявола носит Prada 2» в последний момент: Винтур могла всё испортить Прототипа Миранды вырезали из «Дьявола носит Prada 2» в последний момент: Винтур могла всё испортить Читать дальше 27 апреля 2026
Эту деталь в «Сумерках» пропустили почти все: скрытый символ семьи Калленов, который объясняет, кто они такие на самом деле Эту деталь в «Сумерках» пропустили почти все: скрытый символ семьи Калленов, который объясняет, кто они такие на самом деле Читать дальше 27 апреля 2026
Только тсссс! Раскрываем секрет той самой идеальной пасты из «Крестного отца» — простой рецепт из культовой сцены Только тсссс! Раскрываем секрет той самой идеальной пасты из «Крестного отца» — простой рецепт из культовой сцены Читать дальше 26 апреля 2026
Страсти столько, что перехватывает дыхание: 3 испанских фильма о самой настоящей любви Страсти столько, что перехватывает дыхание: 3 испанских фильма о самой настоящей любви Читать дальше 26 апреля 2026
5 культовых голливудских фильмов, которые в СССР боялись смотреть, чтобы не попасть в тюрьму: в списке даже «Звездные войны» 5 культовых голливудских фильмов, которые в СССР боялись смотреть, чтобы не попасть в тюрьму: в списке даже «Звездные войны» Читать дальше 25 апреля 2026
Слишком добрый киношный финал: каким на самом деле был конец «Форреста Гампа» по книге — главный герой теперь подонок? Слишком добрый киношный финал: каким на самом деле был конец «Форреста Гампа» по книге — главный герой теперь подонок? Читать дальше 25 апреля 2026
