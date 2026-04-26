1,2 млрд минут просмотров: сериал «Третий лишний» стал главным хитом 2026 год — объясняем, почему этого мишку так любят

26 апреля 2026 16:00
Интересно, сможет ли кто-нибудь побить его успех?

Второй сезон «Третьего лишнего» стал главным комедийным хитом 2026 года — и это тот случай, когда цифры идут вразрез с ощущениями.

В соцсетях сериал почти не обсуждали, громких споров не было, но по просмотрам он обошёл всех. За короткое время проект собрал 1,2 млрд минут — и вышел в лидеры стримингов. Объясняем, в чем его феномен.

Почему его смотрят, хотя о нем не говорят

История остаётся прежней: 1993 год, подросток Джон Беннетт и его лучший друг — грубый плюшевый медведь Тед. Сериал не меняет формулу, на которой держался первый сезон.

Быстрые шутки, провокационный юмор и странные ситуации работают так же точно. Именно это и удерживает зрителя, даже без шума вокруг проекта.

Что изменилось во втором сезоне

Создатели сместили акцент на семью Беннеттов. Родители и близкие получили больше экранного времени, и за счёт этого сериал стал шире. Теперь это не только история про Теда, а полноценная семейная комедия с конфликтами и неожиданно тёплыми моментами.

Критики не называют сезон прорывом, но сходятся в другом: он стабильно смешной и не теряет темп. «Третий лишний» не пытается удивить, и именно это, похоже, и сработало.

Екатерина Адамова
