Киноафиша Статьи Фанаты выбрали лучший фильм про Терминатора: и это даже не первая часть

Фанаты выбрали лучший фильм про Терминатора: и это даже не первая часть

27 апреля 2026 11:00
Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день» (1991)

Оригинал удалось превзойти в дальнейшем.

Франшиза «Терминатор» за сорок лет существования обзавелась множеством фильмов, перезапусков и попыток вернуться к исходной концепции. Однако лишь одна картина по-настоящему закрепилась в истории жанра.

Речь идёт о фильме, который задал новые стандарты для научно-фантастического кино и стал ориентиром для последующих проектов.

Сиквел

«Терминатор 2: Судный день» представляет собой редкий пример того, как вторая часть не только превосходит оригинал, но и обретает самостоятельное культовое значение. Бюджет в сто миллионов долларов в 1991 году казался чрезмерным, но Джеймс Кэмерон, по мнению критиков и зрителей, распорядился этими средствами с высокой точностью.

Именно в этом фильме зрители впервые увидели реалистичную компьютерную графику, которая стала не трюком, а полноценным элементом сюжета. Одним из ключевых образов картины оказался T-1000 в исполнении Роберта Патрика — противник, представлявший серьёзную угрозу даже для персонажа Арнольда Шварценеггера.

Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день» (1991)

Завершение истории

Если в первой части герои преимущественно спасались от преследования, то во второй речь шла уже о судьбе всего человечества. Сара Коннор превратилась из жертвы в воина, а машина, лишённая эмоций, впервые столкнулась с тем, что значит быть человеком.

Кэмерон в этой ленте, по общему мнению, использовал все наработки, опробованные им ранее — от динамики монтажа до эмоциональной составляющей. Как и в случае с фильмом «Чужие», он сумел предложить зрителям завершённую историю.

Да и рейтинги говорят сами за себя. У сиквела оценка в 8,4, а даже у первой части только 8,0. Остальные фильмы серии не подобрались даже к 7.

«Судный день» многие называют не просто лучшей частью франшизы, но и логическим финалом, который не нуждается в продолжениях. Несмотря на это, последующие фильмы выходили, однако повторить успех второго «Терминатора» им не удалось.

Фото: Кадры из фильма «Терминатор 2: Судный день» (1991)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
217 000 000 долларов только за выходные — это успех: выйдет ли «Майкл 2» и когда 217 000 000 долларов только за выходные — это успех: выйдет ли «Майкл 2» и когда Читать дальше 28 апреля 2026
А ведь Толкин просто списал Гэндальфа и даже не скрывал этого: вот откуда взялся главный волшебник «Властелина колец» А ведь Толкин просто списал Гэндальфа и даже не скрывал этого: вот откуда взялся главный волшебник «Властелина колец» Читать дальше 27 апреля 2026
Прототипа Миранды вырезали из «Дьявола носит Prada 2» в последний момент: Винтур могла всё испортить Прототипа Миранды вырезали из «Дьявола носит Prada 2» в последний момент: Винтур могла всё испортить Читать дальше 27 апреля 2026
Звезда «Разделения» уже знает, что будет в финале: «Готовится нечто грандиозное» Звезда «Разделения» уже знает, что будет в финале: «Готовится нечто грандиозное» Читать дальше 27 апреля 2026
Закрывал глаза на все ошибки: почему Сулейман так и не казнил Махидевран, хотя мог бы Закрывал глаза на все ошибки: почему Сулейман так и не казнил Махидевран, хотя мог бы Читать дальше 27 апреля 2026
Привет из будущего: обидный ляп в «Покровских воротах» до сих пор не даёт покоя зрителям Привет из будущего: обидный ляп в «Покровских воротах» до сих пор не даёт покоя зрителям Читать дальше 27 апреля 2026
Что будет в 5 сезоне «Неуязвимого»: ждать еще целый год, но фанаты уже предсказали некоторые сюжетные повороты Что будет в 5 сезоне «Неуязвимого»: ждать еще целый год, но фанаты уже предсказали некоторые сюжетные повороты Читать дальше 27 апреля 2026
«Глупы и безмозглы»: создатель миньонов объяснил, почему среди них нет ни одной девочки, а только одни пацаны «Глупы и безмозглы»: создатель миньонов объяснил, почему среди них нет ни одной девочки, а только одни пацаны Читать дальше 27 апреля 2026
Эту деталь в «Сумерках» пропустили почти все: скрытый символ семьи Калленов, который объясняет, кто они такие на самом деле Эту деталь в «Сумерках» пропустили почти все: скрытый символ семьи Калленов, который объясняет, кто они такие на самом деле Читать дальше 27 апреля 2026
