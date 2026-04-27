Фанаты выбрали лучший фильм про Терминатора: и это даже не первая часть

Франшиза «Терминатор» за сорок лет существования обзавелась множеством фильмов, перезапусков и попыток вернуться к исходной концепции. Однако лишь одна картина по-настоящему закрепилась в истории жанра.

Речь идёт о фильме, который задал новые стандарты для научно-фантастического кино и стал ориентиром для последующих проектов.

Сиквел

«Терминатор 2: Судный день» представляет собой редкий пример того, как вторая часть не только превосходит оригинал, но и обретает самостоятельное культовое значение. Бюджет в сто миллионов долларов в 1991 году казался чрезмерным, но Джеймс Кэмерон, по мнению критиков и зрителей, распорядился этими средствами с высокой точностью.

Именно в этом фильме зрители впервые увидели реалистичную компьютерную графику, которая стала не трюком, а полноценным элементом сюжета. Одним из ключевых образов картины оказался T-1000 в исполнении Роберта Патрика — противник, представлявший серьёзную угрозу даже для персонажа Арнольда Шварценеггера.

Завершение истории

Если в первой части герои преимущественно спасались от преследования, то во второй речь шла уже о судьбе всего человечества. Сара Коннор превратилась из жертвы в воина, а машина, лишённая эмоций, впервые столкнулась с тем, что значит быть человеком.

Кэмерон в этой ленте, по общему мнению, использовал все наработки, опробованные им ранее — от динамики монтажа до эмоциональной составляющей. Как и в случае с фильмом «Чужие», он сумел предложить зрителям завершённую историю.

Да и рейтинги говорят сами за себя. У сиквела оценка в 8,4, а даже у первой части только 8,0. Остальные фильмы серии не подобрались даже к 7.

«Судный день» многие называют не просто лучшей частью франшизы, но и логическим финалом, который не нуждается в продолжениях. Несмотря на это, последующие фильмы выходили, однако повторить успех второго «Терминатора» им не удалось.