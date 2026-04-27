Меню
Русский English
Отмена
Самые обаятельные и привлекательные: в эти месяцы рождаются самые приятные люди — вдруг вы тоже в списке?

27 апреля 2026 09:00
Кадр из фильма «Самая обаятельная и привлекательная» (1985)

Кто может обаять сходу? 

Астрология и нумерология считают, что месяц рождения многое говорит о характере человека, в том числе о том, как он общается с другими. По версии журнала Parade, только родившиеся в эти четыре месяца выделяются своей открытостью, вниманием к людям и природной харизмой.

Июнь Люди, рожденные в июне, легко общаются и умеют создать особенную атмосферу. Независимо от того, Близнецы это или Рак, они привлекают мягкостью и естественным обаянием. В разговоре видно, что им действительно интересно: они задают вопросы от души, а не формально. Это заставляет собеседника чувствовать себя важным и услышанным. Они замечают мелочи, поэтому их комплименты и советы попадают в цель.

Сентябрь Разговор с человеком, родившимся в сентябре, оставляет след благодаря его внимательному и деликатному отношению. Такие люди умеют видеть то, что другие упускают. Они помнят мелочи — привычки, недосказанные темы — и возвращаются к ним, проявляя заботу. Девы и Весы, рожденные в этот месяц, вызывают доверие без лишних усилий. Их внимательность даёт ощущение безопасности, а готовность помочь проявляется не только словами, но и делами. Всё это делает их общение по-настоящему ценным.

Май Родившиеся в мае обладают притягательной энергетикой. Их спокойная доброта и внутренний баланс создают вокруг тепло и уют. Будь то Телец или Близнецы, они стремятся к глубоким и стабильным связям через живое, интересное общение. Их открытость помогает людям расслабиться и быть собой. В них сочетаются мягкость и сила, а чувственность усиливает обаяние. За дружелюбной внешностью часто стоит надежный человек, который может поддержать как в радости, так и в трудные моменты.

Декабрь Рожденные в декабре часто становятся душой компании. Независимо от того, Стрелец это или Козерог, у них яркая энергия и умение видеть светлую сторону. Они не склонны сдаваться и делятся оптимизмом с окружающими, вдохновляя их. Их прямота может удивлять, но именно она делает их честными и открытыми, как глоток свежего воздуха. Люди рядом с ними чувствуют поддержку и уверенность — декабрьские личности часто становятся надёжными спутниками и реально влияют на жизнь других в лучшую сторону.

Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Лайфхаки от бывалой путешественницы: где лучше прятать деньги в поезде и как заряжать телефон Лайфхаки от бывалой путешественницы: где лучше прятать деньги в поезде и как заряжать телефон Читать дальше 28 апреля 2026
Старинное имя для мальчика стремительно возвращается в моду в 2026: звучит мягко, статно и означает «Бог спасает» Старинное имя для мальчика стремительно возвращается в моду в 2026: звучит мягко, статно и означает «Бог спасает» Читать дальше 28 апреля 2026
Европа не нужна: 11 мест куда стоит полететь на майские — россиянам там рады Европа не нужна: 11 мест куда стоит полететь на майские — россиянам там рады Читать дальше 26 апреля 2026
Что в СССР пили вместо кофе: «На вкус — отвратительно, и выглядело также» Что в СССР пили вместо кофе: «На вкус — отвратительно, и выглядело также» Читать дальше 25 апреля 2026
Дубай, прощай: туристам стоит обратить внимание на другую страну — море, древняя история и не только Дубай, прощай: туристам стоит обратить внимание на другую страну — море, древняя история и не только Читать дальше 25 апреля 2026
Пошел налево и стал папой: как выглядит внебрачная дочь доктора Мясникова, которой уже 21 год Пошел налево и стал папой: как выглядит внебрачная дочь доктора Мясникова, которой уже 21 год Читать дальше 28 апреля 2026
Этот детектив посмотрела на одном дыхании: НТВ адаптировал корейскую дораму и получилось на 10 из 10 Этот детектив посмотрела на одном дыхании: НТВ адаптировал корейскую дораму и получилось на 10 из 10 Читать дальше 28 апреля 2026
16 серий держат в напряжении: вы могли пропустить этот детектив с Панфиловым на НТВ 16 серий держат в напряжении: вы могли пропустить этот детектив с Панфиловым на НТВ Читать дальше 28 апреля 2026
3 серии уже позади: отечественный ответ «Очень странным делам» затягивает не на шутку — когда выйдут остальные эпизоды «Радара» 3 серии уже позади: отечественный ответ «Очень странным делам» затягивает не на шутку — когда выйдут остальные эпизоды «Радара» Читать дальше 28 апреля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше