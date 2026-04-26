Меню
Русский English
Отмена
Слабый сценарий и рейтинг 4,7: всего один фильм Андрей Миронов называл своим позором — зря согласился

26 апреля 2026 19:00
Кадр из фильма «Держись за облака»

А ведь актер хотел отказаться от роли, но почему-то этого не сделал.

Андрей Миронов редко говорил о своих неудачах — в его фильмографии слишком много ролей, которые зрители до сих пор пересматривают, но есть один фильм, который он вспоминал без восторга и даже с заметным раздражением.

И дело было не в персонаже и не в партнёрах по площадке. Уже догадались, какой?

Единственная роль, за которую было неловко

Речь о комедии «Держись за облака» с позорным рейтингом 4,7 на Кинопоиске, где Миронов сыграл белого генерала. Сюжет выглядел лёгким: группа авантюристов отправляется на аэроплане из Москвы в Будапешт.

В кадре — сильный актёрский состав, узнаваемые лица и привычная для того времени атмосфера приключенческого кино.

Кадр из фильма «Держись за облака»

Почему фильм не сработал

Картина не получила отклика ни у зрителей, ни у критиков. Её называли пустой и лишённой смысла, а сценарий — слабым и несобранным.

Даже актёры не смогли вытянуть материал, который изначально не держал историю. В результате фильм быстро исчез из обсуждений и остался в тени более удачных работ того же периода.

Сам Миронов позже объяснял свой выбор просто: он согласился на съёмки не из-за роли, а из-за возможности попасть в Будапешт. Это редкий случай, когда актёр открыто признаёт, что решение было продиктовано не сценарием.

Фото: Кадр из фильма «Держись за облака»
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше