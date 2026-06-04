Меню
Киноафиша
Актобе, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Шевели перьями
Расписание сеансов Шевели перьями, 2025 в Актобе
Расписание сеансов Шевели перьями, 2025 в Актобе
Билеты
О мультфильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о мультфильме
Сегодня
4
Завтра
5
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Шевели перьями»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinopark 7 Keruencity
г. Актобе, ул. М.Маметовой, 4, ТРЦ «KeruenCity Актобе»
2D, RU
16:00
от 3100 ₸
Kinoplexx 7 Aktobe Mall
г. Актобе, пр. Санкибай бытыра 14/1, Aktobe Mall, 2-этаж
2D, RU
16:00
от 2800 ₸
17:40
от 2800 ₸
19:20
от 3200 ₸
Kinoplexx 7 Dalida Plaza
г. Актобе, ТРЦ Dalida Plaza, пр. Алии Молдагуловой 74, 2 этаж
2D, RU
16:30
от 2800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Папасының қызы
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Mangyshlaq express. Пойыздағы паника
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Хотя бы кинода 4
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Пассажир
Отзывы
2026, США, ужасы
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Бабай
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Тень
Отзывы
2025, Германия, приключения, анимация, семейный
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Лучший броманс во всем фэнтези: почему Гимли и Леголас сначала ненавидели друг друга, а затем подружились
Без «Декстера», но с другими маньяками: Collider назвал 10 величайших триллеров, которые не дают выдохнуть — есть и Нолан, и Тарантино
Сулейман не такой уж и Великолепный: почему Ахмед из «Империи Кесем» гораздо лучше
Скопировал сам себя и прогадал: это аниме Миядзаки фанаты считают самым слабым
«Ужас, коровьи глаза и накаченные губы»: зрители назвали двух самых отталкивающих наложниц Сулеймана в «Великолепном веке»
Как Умэ стала демоном в «Клинке, рассекающем демонов»? Вспомним сцену, от которой фанатов бросает в дрожь
Гайдай оставил зрителям подсказку — а вы не заметили: что означает значок на пиджаке Лелика в «Бриллиантовой руке»
Вам кажется, что «Остров проклятых» существует?А если все это лишь игра воображения? Ошибаетесь, как и герой Ди Каприо
Шляпа у Луффи из «Ван-Пис» появилась не просто так: вот кто раньше был ее хозяином
Если ищете сериал как «Далекий город» — вот 4 турецкие мелодрамы, которые оставят вас без сна: в №4 Ханде Эрчел
Не хотите зря тратить два часа на кино? Эти 5 фильмов стоят каждой минуты и еще долго будут жить у вас в голове
Думаете, только с фандомом «Игры престолов» жестоко обошлись? Вот 3 культовых аниме, которые ранили зрителей еще сильнее
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри кино о приключениях в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667