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Киноафиша Фильмы Проклятый рыцарь Расписание сеансов Проклятый рыцарь, 2026 в Актобе

Расписание сеансов Проклятый рыцарь, 2026 в Актобе

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Сегодня 4
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinopark 7 Keruencity г. Актобе, ул. М.Маметовой, 4, ТРЦ «KeruenCity Актобе»
2D, RU
19:30 от 3500 ₸
Kinoplexx 7 Aktobe Mall г. Актобе, пр. Санкибай бытыра 14/1, Aktobe Mall, 2-этаж
2D, RU
00:30 от 2800 ₸
Kinoplexx 7 Dalida Plaza г. Актобе, ТРЦ Dalida Plaza, пр. Алии Молдагуловой 74, 2 этаж
2D, RU
22:00 от 3200 ₸
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