Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Ғашықпын саған Расписание сеансов Ғашықпын саған, 2026 в Актау

Расписание сеансов Ғашықпын саған, 2026 в Актау

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 5
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Ғашықпын саған»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx Aktau г. Актау, 16 мкрн, ТРК «Актау»
2D, RU
18:20 от 3200 ₸ 21:40 от 3200 ₸ 23:30 от 2800 ₸
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Қолымнан ұста
Қолымнан ұста
2026, Казахстан, комедия
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Заклятие. Обряд реинкарнации
Заклятие. Обряд реинкарнации
2025, США / Канада, драма, ужасы, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше