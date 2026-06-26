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Киноафиша Фильмы Ночной бизнес Расписание сеансов Ночной бизнес, 2026 в Актау 1 июля 2026

Расписание сеансов Ночной бизнес, 1 июля 2026 в Актау

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 26 Завтра 27 вс 28 пн 29 вт 30 ср 1
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс фильма «Ночной бизнес»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Nar Cinema ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, RU
20:30 от 1500 ₸ 23:50 от 1500 ₸
Жалын 3D Актау г. Актау, 14 мкрн, ТРЦ «Астана»
2D, RU
23:45 от 1200 ₸
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