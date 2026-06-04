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Киноафиша Фильмы Шевели перьями Расписание сеансов Шевели перьями, 2025 в Актау

Расписание сеансов Шевели перьями, 2025 в Актау

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Сегодня 4
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Шевели перьями»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx 7 Saya Park г. Актау, ТРЦ Saya Park, мкр. 10, 2 этаж
2D, RU
17:50 от 3000 ₸
Kinoplexx Aktau г. Актау, 16 мкрн, ТРК «Актау»
2D, RU
15:20 от 2600 ₸
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