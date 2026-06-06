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Киноафиша Фильмы Шевели перьями Расписание сеансов Шевели перьями, 2025 в Актау 7 июня 2026

Расписание сеансов Шевели перьями, 7 июня 2026 в Актау

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 6 Завтра 7 пн 8 вт 9 ср 10
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Шевели перьями»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Nar Cinema ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, RU
14:20 от 1200 ₸ 16:00 от 1300 ₸
Байтерек 3D cinema г. Актау, 27 мкрн, ТРЦ «Байтерек», 3-й этаж
2D, RU
13:05 от 1500 ₸ 14:40 от 1500 ₸ 16:15 от 1900 ₸
Жалын 3D Актау г. Актау, 14 мкрн, ТРЦ «Астана»
2D, RU
17:20 от 1000 ₸
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