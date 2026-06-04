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Проклятый рыцарь
Расписание сеансов Проклятый рыцарь, 2026 в Актау
Расписание сеансов Проклятый рыцарь, 2026 в Актау
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Как купить билеты на сеанс фильма «Проклятый рыцарь»?
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Время сеанса
20:50
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20:50
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Низкая цена
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от 400 ₸
Kinoplexx 7 Saya Park
г. Актау, ТРЦ Saya Park, мкр. 10, 2 этаж
2D, RU
18:40
от 3400 ₸
22:10
от 3400 ₸
00:10
от 3000 ₸
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