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Эта шокирующая теория по «Игре престолов» меняет даже финал: все пропустили, когда на самом деле умерла Арья

8 августа 2026 07:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Игра престолов»

Похоже, героиню подменили.

Авторы «Игры престолов» не раз запутывали сюжетные нити так искусно, что многие зрители окончательно терялись в хитросплетениях событий. Далеко не всё в сериале лежит на поверхности — именно эта недосказанность и дала пищу для бесчисленных фанатских гипотез. Некоторые из них звучат настолько смело, что переворачивают привычное восприятие всей истории.

Одна из самых обсуждаемых — теория, согласно которой Арья Старк на самом деле погибла ещё в шестом сезоне, а всё, что мы видели дальше, — это лишь искусная игра другого персонажа.

Арья и Бродяжка

В шестом сезоне ключевое противостояние между Арьей и Бродяжкой осталось почти за кадром — зрителям показали лишь короткую, скомканную сцену, после которой тяжелораненая Арья каким-то образом побеждает опытную убийцу. Но при этом не было ни демонстрации гибели Бродяжки, ни её тела.

Учитывая, что обе прошли схожий курс тренировок, а Бродяжка вдобавок имела навыки боя в полной темноте, не исключено, что на самом деле она вышла победительницей.

К тому же во время обучения в Браавосе Арья была обязана рассказывать своей сопернице о себе. Бродяжка получила доступ к деталям её прошлого, включая историю семьи и даже список врагов. В случае победы она могла бы с лёгкостью выдать себя за Арью, используя полученную информацию.

Ещё одно сомнительное обстоятельство — момент с Уолдером Фреем. Арья применяет лицо служанки, но зрителям никогда не показывали, чтобы она овладела этим сложным искусством. Зато Бродяжка отлично знакома с подобными практиками.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Мотивы

К моменту возвращения из Браавоса Арья изменилась до неузнаваемости. Это можно списать на тяжёлые испытания, которые ей выпали, — но не исключено, что причина глубже, и перед нами вовсе не та девочка, что уезжала из Вестероса.

Если принять версию о подмене, то мотивы Бродяжки становятся вполне понятными: возможность начать новую жизнь, пусть и под чужим именем. В её положении это был шанс вырваться и обрести свободу.

А убийства, которые она совершала, продолжая список Арьи, могли быть не просто местью, а актами служения Красному богу — именно так её учили в Браавосе.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из сериала «Игра престолов»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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