«Это 20 000 000 долларов. Абсолютный заказ!»: этот военный фильм разозлил Михалкова, а зрители поставили 8 из 10

Военная драма Гая Ричи «Переводчик» стала одной из самых обсуждаемых картин последних лет. Никита Михалков жестко раскритиковал фильм, а вот зрители и большинство критиков оказались совсем другого мнения. Разбираемся, почему вокруг этой истории до сих пор не утихают споры.

Михалков увидел в фильме не драму, а политическое высказывание

Главная претензия Никиты Михалкова касалась вовсе не актерской игры или режиссуры.

В одном из выпусков программы «Бесогон» режиссер заявил, что картина показывает войну в Афганистане исключительно с американской точки зрения. Кроме того, его возмутил вопрос финансирования проекта.

«Это минимум 20 миллионов долларов. И это — наши деньги! Абсолютный заказ, сделанный под определенную повестку», — заявил Никита Михалков.

По мнению режиссера, «Переводчик» оказался идеологически односторонним, а сам фильм он назвал одной из самых слабых работ Гая Ричи.

Но зрители увидели совсем другую историю

Несмотря на столь резкую критику, публика встретила картину очень тепло.

На «Кинопоиске» фильм получил почти 8 баллов, а большинство профессиональных критиков также оставили положительные отзывы.

Во многом зрителей зацепила не военная составляющая, а история дружбы и долга. В центре сюжета оказывается американский солдат, который пытается спасти афганского переводчика, однажды рисковавшего собственной жизнью ради него.

Именно эта человеческая линия стала главным достоинством фильма для многих зрителей.

Почему споры вокруг фильма продолжаются

«Переводчик» оказался одной из тех картин, которые каждый воспринимает по-своему.

Одни считают, что Гай Ричи снял сильную драму о благодарности, верности слову и цене человеческой жизни. Другие соглашаются с тем, что история показана лишь с одной стороны конфликта, из-за чего неизбежно вызывает вопросы.

Но одно остается очевидным: фильм никого не оставил равнодушным. Одни называют его одной из лучших работ режиссера за последние годы, другие — примером того, как художественное кино может стать поводом для серьезной общественной дискуссии.

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