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У ТВ-3 появился свой ответ хитам НТВ: почему сериал «Кордон» уже три сезона удерживает зрителей

7 августа 2026 21:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Кордон»

Не пропускайте новый сезон.

Пока НТВ продолжает выпускать один успешный детектив за другим — от «Первого отдела» до «Невского», у ТВ-3 тоже появился собственный долгоиграющий хит. Уже 10 августа стартует третий сезон «Кордона», и, судя по всему, канал не собирается расставаться с историей бывшего пограничника Саши Дымова. Разбираемся, почему этот сериал сумел найти свою аудиторию и чем он цепляет зрителей.

Свой герой, за которого хочется переживать

Главный персонаж сериала — Александр Дымов в исполнении Петра Рыкова. После ложного обвинения он теряет привычную жизнь, выходит из тюрьмы и начинает все заново.

Дымов — не супергерой и не гениальный сыщик. Он просто человек, который не умеет проходить мимо несправедливости. Именно поэтому ему легко сопереживать. Он помогает другим не ради наград, а потому что иначе не может.

В новом сезоне героя ждут новые расследования, но личная история тоже продолжит развиваться. Авторы обещают, что темы предательства, дружбы и любви вновь окажутся в центре сюжета.

Детектив, в котором есть не только расследования

«Кордон» не ограничивается поиском преступников. Здесь хватает и семейных драм, и романтических линий, и историй о человеческих отношениях.

При этом каждая серия рассказывает отдельное дело, поэтому смотреть сериал удобно даже тем, кто любит законченные истории. Одни эпизоды больше уходят в экшен, другие делают ставку на драму или юмор.

Такой формат давно стал сильной стороной проекта и помогает ему удерживать внимание зрителей уже несколько сезонов подряд.

Почему «Кордон» называют ответом ТВ-3 на детективы НТВ

Кадр из сериала «Кордон»

Если НТВ уже много лет делает ставку на сериалы вроде «Невского», «Первого отдела» или «Лихача», то ТВ-3 постепенно выстроил собственую успешную франшизу.

«Кордон» тоже сочетает расследования, харизматичного главного героя и постоянное развитие персонажей, но при этом делает больший акцент на атмосфере небольшого городка и человеческих отношениях.

Именно поэтому сериал не выглядит копией популярных детективов НТВ, а воспринимается как самостоятельный проект со своим характером.

Третий сезон стартует уже 10 августа, а значит, поклонников снова ждет встреча с хорошо знакомыми героями. И, пожалуй, именно это сегодня становится главным преимуществом «Кордона». Когда сериал возвращается уже в третий раз, это действительно похоже на встречу со старыми друзьями — теми, с кем всегда хочется провести еще один вечер у экрана.

Ранее мы писали: Новинка Netflix бьет рекорды — больше 100 000 000 просмотров: этот триллер из 8 серий стал главным открытием 2026 года.

Фото: Кадр из сериала «Кордон»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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