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Киноафиша Статьи 524 000 000 просмотров — варенье по рецепту из этой серии «Маши и Медведя» самое время готовить в августе

524 000 000 просмотров — варенье по рецепту из этой серии «Маши и Медведя» самое время готовить в августе

8 августа 2026 08:00 Проверено редакцией
Кадр из мультсериала «Маша и Медведь»

Начинается сезон закруток, и об этом знают даже в мультиках.

В одной из самых запоминающихся серий «Маши и Медведя» — «День варенья» (1-й сезон, 6-я серия) — главная героиня берётся за кулинарный эксперимент, который выходит далеко за рамки классических рецептов. Мишка, как всегда запасливый, планирует заготовить варенье впрок и собирает богатый урожай ягод и фруктов.

Но вмешательство Маши превращает его планы в хаос: девочка не только постоянно отвлекает хозяина, но и умудряется опустошить его припасы, оставив того ни с чем.

Пока Медведь отправляется в лес за новой порцией даров природы, Маша решает во что бы то ни стало приготовить угощение — и делает это из всего, что подвернётся ей под руку. В ход идут шишки, грибы и даже овощи.

На первый взгляд, такое сочетание может показаться абсурдным, однако в реальной жизни тоже существуют необычные рецепты — например, варенье из помидоров, и оно, кстати, пользуется спросом у гурманов, особенно под конец лета. Правда, шишки в него всё же лучше не добавлять — для них существует собственное, отдельное кулинарное применение.

Томатное варенье

Для томатного варенья на килограмм помидоров берут 1,5 кг сахара, 1,5 стакана воды и добавляют ванилин или фруктовую эссенцию. Лучше использовать мелкие плотные томаты без повреждений.

Сначала варят сироп из сахара и воды, заливают им помидоры и оставляют на сутки. Затем жидкость сливают, доводят до кипения и снова заливают плоды — процедуру повторяют три дня. На четвертый день варенье уваривают до готовности, снимают пену, дают остыть, раскладывают по банкам.

Есть и быстрый способ: бланшировать томаты в кипятке 5 минут, затем переложить в горячий сироп и варить до загустения. Однако такую заготовку долго не хранить, поэтому она подходит только для небольших порций.

Кадр из мультсериала «Маша и Медведь»

Сироп из шишек

Для десерта с сосновым ароматом собирают молодые зелёные шишки. На 1 кг шишек берут 1 кг сахара и 2 литра воды.

Сырьё промывают, заливают водой и оставляют на сутки. Затем варят сироп, опускают в него шишки и кипятят, пока те не раскроются. Пену, которая появляется при варке, можно не снимать. Если варенье получилось слишком густым, его разбавляют. Десерт имеет насыщенный тёмный цвет и приятный вкус, а хранится в холодильнике.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из мультсериала «Маша и Медведь»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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