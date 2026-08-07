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Киноафиша Статьи «Это же наш Терминатор»: зрители считают, что Шилова невозможно убить, но Устюгов одной фразой объяснил финал «Ментовских войн»

«Это же наш Терминатор»: зрители считают, что Шилова невозможно убить, но Устюгов одной фразой объяснил финал «Ментовских войн»

7 августа 2026 20:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Ментовские войны»

Кажется, продолжения хита ждать не стоит.

Одиннадцатый сезон «Ментовских войн» завершился не просто эффектной точкой, а настоящим взрывом — финальный кадр застал Шилова в собственной квартире в момент, когда в неё выстрелили из гранатомёта. Ни тела, ни последующей сцены спасения, ни даже намёка на судьбу героя.

Создатели оставили эту развязку открытой, и это был намеренный шаг: такой приём традиционно помогает подогревать интерес к следующему сезону.

Однако в случае с «Ментовскими войнами» он сработал по-другому. С 2019 года зрители продолжают обсуждать возможное продолжение, но двенадцатый сезон так и не вышел, превратив финал в одну из самых долгих и интригующих пауз в истории российского ТВ.

Мнение зрителей

Публика, впрочем, не сомневается: Шилов не мог погибнуть.

«Его невозможно убить — это уже проверяли», «Если он уйдёт, то и сериал вместе с ним», «Взрыв в окно — слишком по-простому, слишком шаблонно», «Шилов — это наш Терминатор: неуязвимый и вечный», — пишут зрители.

Поклонники перебирают все эпизоды, где герой оказывался на волосок от смерти, и приходят к выводу: в этот раз он точно выжил.

Кадр из сериала «Ментовские войны»

Мнение Устюгова

Поначалу ходили слухи, что двенадцатый сезон всё-таки существует — якобы его снимали втайне. Однако годы шли, а официальных анонсов не появлялось. В какой-то момент стало ясно: продолжения не будет.

Это подтвердил и сам исполнитель главной роли — Александр Устюгов, который в одном из интервью дал понять, что история Шилова завершена, и завершена трагически.

«Нет. И вернуться уже нельзя, невозможно. Проект закрыт», — коротко ответил актёр.

Но зрители, кажется, не готовы принять этот финал. Они по-прежнему убеждены, что Шилов выжил: взрыв — не повод списывать героя со счетов, а отсутствие продолжения — не аргумент.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из сериала «Ментовские войны»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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