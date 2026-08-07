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Киноафиша Статьи Попросили ИИ показать, как выглядела бы Маша из «Маши и Медведя» взрослой: даже так ее легко узнает каждый ребенок

Попросили ИИ показать, как выглядела бы Маша из «Маши и Медведя» взрослой: даже так ее легко узнает каждый ребенок

7 августа 2026 16:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Маша и Медведь»

Сразу понятно, что это наша любимая героиня.

Что, если самая непоседливая девочка из мультсериала «Маша и Медведь» однажды вырастет? Именно такой вопрос мы задали нейросети, и результат оказался неожиданным. Искусственный интеллект сохранил самые узнаваемые черты героини, но превратил их в образ взрослой девушки.

Узнать Машу совсем несложно

Первое, что бросается в глаза, — ИИ не стал полностью менять образ героини.

У взрослой Маши остались светлые волосы, фирменная челка и тот самый яркий розовый платок, без которого сложно представить персонажа мультфильма. Даже добрая улыбка и большие зеленые глаза сразу напоминают о маленькой проказнице.

При этом нейросеть сделала героиню более реалистичной, представив ее молодой девушкой в традиционной русской одежде и уютном деревянном доме.

Получилась настоящая героиня русской сказки

Вместо мультяшного образа искусственный интеллект показал спокойную и обаятельную девушку с длинной косой, вышитой рубахой и сарафаном.

Кажется, будто перед нами уже не озорная Маша, а хозяйка деревенского дома, которая встречает гостей с улыбкой и готовит чай из самовара.

При этом характер героини словно никуда не исчез. По выражению лица легко представить, что она по-прежнему способна придумать какое-нибудь неожиданное приключение.

Фанаты наверняка оценят такую версию

Киноафиша

Подобные эксперименты с нейросетями становятся все популярнее. Пользователям интересно увидеть, как выглядели бы любимые персонажи мультфильмов, если бы существовали в реальной жизни или просто повзрослели.

В случае с Машей искусственному интеллекту удалось найти удачный баланс. Он не лишил героиню узнаваемости, но при этом создал совершенно новый образ, который выглядит естественно и даже немного кинематографично.

Конечно, настоящая Маша для миллионов зрителей навсегда останется той самой непоседливой девочкой, которая постоянно втягивает Медведя в невероятные истории. Но посмотреть, какой она могла бы стать спустя годы, оказалось действительно любопытно.

Ранее мы писали: Новинка Netflix бьет рекорды — больше 100 000 000 просмотров: этот триллер из 8 серий стал главным открытием 2026 года.

Фото: Кадр из сериала «Маша и Медведь»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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