967 000 000 часов просмотров: этот хит Netflix обожают во всем мире, а в России ни сном ни духом

Сериал «Ночной агент» вышел на платформе Netflix еще в марте 2023 года. За первые несколько дней проект показал один из сильнейших стартов в истории сервиса.
По итогам года общая цифра просмотров превысила 967 миллионов часов, что закрепило за шоу статус одного из самых просматриваемых сериалов. Но парадоксально: в России до сих пор проект не настолько популярен, как за рубежом.
Успех сериала
В 2025 году на Netflix выпустили второй по счету сезон проекта, а в начале этого года фанатам показали третий. Каждая премьера неизбежно попадала в топы стриминга. Причина успеха —это динамичный конспирологический триллер без сложных философских подтекстов, который идеально подходит для быстрого просмотра.
На IMDb у ленты 7,4. На «Кинопоиске» проект оценили на 7,1.
Почему в России сериал не стал громким хитом
Уход платформы: Официальный Netflix приостановил работу в России, из-за чего исчезла привычная локальная реклама, баннеры и продвижение новинок на сервисе.
Специфика жанра: Российские зрители часто воспринимают подобные американские сюжеты про секретные службы США и Белый дом как вторичные и шаблонные.
Отсутствие громких обсуждений: В рунете проект не породил массовых мемов или бурных дискуссий, оставшись развлечением для узкого круга любителей зарубежных боевиков.
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