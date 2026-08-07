Новый детектив с Дмитрием Паламарчуком ворвался в топ Иви: всего пара дней — а уже наступает на пятки «Холоду»

На Иви появился новый фаворит зрителей. Детектив «Число зверя» с Дмитрием Паламарчуком всего за короткое время поднялся на вторую строчку рейтинга самых популярных проектов онлайн-кинотеатра и уже вплотную приблизился к лидеру — сериалу «Холод».

Зрители быстро вывели новинку в лидеры

Конкуренция за первые места на стримингах сегодня огромная, поэтому попасть в топ сразу после выхода удается далеко не каждому проекту.

Но «Числу зверя» это удалось. Детектив практически мгновенно закрепился на втором месте рейтинга Иви и продолжает сокращать отрыв от «Холода», который остается лидером платформы.

Учитывая интерес аудитории к новым сериям, борьба за первое место может оказаться совсем недолгой.

Почему сериал так быстро набрал популярность

В центре истории — расследование серии жестоких убийств, почерк которых удивительно напоминает преступления, произошедшие еще в 1984 году.

Следователь пытается выйти на маньяка, а одной из главных зацепок становится восьмилетний мальчик, чудом оставшийся в живых после нападения. Каждая новая серия открывает новые детали старого дела, постепенно связывая события прошлого и настоящего.

Главную роль исполнил Дмитрий Паламарчук, которого зрители хорошо знают по российским криминальным драмам и детективам. Его герой становится центральной фигурой напряженного расследования, где цена любой ошибки слишком высока.

Похоже, у «Холода» появился серьезный конкурент

В августе именно «Холод» считался главным хитом Иви, однако теперь у него появился сильный соперник.

«Число зверя» делает ставку не на зрелищный экшен, а на атмосферу, психологическое напряжение и постепенное раскрытие тайны. Судя по стремительному росту популярности, такой подход оказался именно тем, чего ждали любители мрачных российских детективов.

Если интерес зрителей сохранится на нынешнем уровне, совсем скоро в рейтинге Иви может смениться лидер.

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