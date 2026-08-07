Мама-кошка из «Трех котов» не выбрасывает кабачки, а готовит это блюдо: дети сметают со стола моментально

Это еще и полезно!

Кабачки редко становятся любимым блюдом детей. Но, похоже, мама-кошка из мультсериала «Три кота» знает секрет, как превратить обычный овощ в хрустящее лакомство. В официальном сообществе мультфильма появился простой рецепт кабачковых чипсов, который легко повторить дома.

Полезная альтернатива магазинным снекам

Если дома лежит кабачок, который уже никто не хочет есть, не спешите отправлять его в мусорное ведро. Из него можно приготовить легкий перекус, который понравится и детям, и взрослым.

Для рецепта понадобится совсем немного ингредиентов:

1 кабачок;

1 столовая ложка оливкового масла;

щепотка соли;

паприка или сушеные травы — по желанию.

Никаких сложных продуктов или долгой подготовки.

Готовятся проще, чем кажется

Сам процесс занимает всего несколько минут.

Сначала кабачок нужно нарезать тонкими кружочками. Затем добавить масло, соль и любимые специи, хорошо перемешать и разложить ломтики на противне в один слой.

После этого остается отправить их в духовку примерно на 40 минут при температуре 160 градусов. Когда кружочки станут золотистыми и хрустящими, полезные чипсы готовы.

Почему стоит попробовать

Конечно, по вкусу такие чипсы отличаются от картофельных, но у них есть свои плюсы. Они получаются легкими, ароматными и отлично подходят для перекуса или просмотра мультфильмов всей семьей.

Неудивительно, что создатели «Трех котов» выбрали именно такой рецепт. Он простой, не требует особых кулинарных навыков и помогает показать детям, что полезная еда тоже может быть вкусной.

Возможно, после такого рецепта даже самые убежденные противники кабачков посмотрят на этот овощ совсем другими глазами. Миу-миу-миу!

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